Nathan Loignon, pianiste autodidacte, sur la scène de «Quel talent»

Pianiste autodidacte, Nathan Loignon présentera l’une de ses compositions dans l’émission Quel talent, dont l’audition sera diffusée ce lundi 7 octobre à 19 h 30 sur Noovo.

Ce Beauceron âgé de 18 ans joue du piano depuis un peu plus de quatre ans, mais a déjà fait ses preuves comme musicien et compositeur. Il a gagné le festival Clermont-Pépin de Saint-Georges dans la catégorie composition, il a gagné Secondaire en spectacle deux années de suite et il s’est produit à Montréal pour la soirée-bénéfice de la Fondation Autiste et Majeur de Charles Lafortune l’an dernier. « Tranquillement pas vite, il fait son petit bout de chemin », a mentionné fièrement son père, Christian, en entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

Il a commencé à jouer du piano grâce à une application mobile sur son téléphone. Au bout de quelque temps, il a réclamé à ses parents d’avoir un vrai piano. « On s’est dit qu’on allait commencer par en acheter un petit, pour voir si l’intérêt demeurait, puis quelques mois après il nous a demandé un plus gros piano, donc on lui a acheté un plus grand clavier. (...) Si on ne l’arrête pas, Nathan jouerait 24h sur 24. »

Nathan vit avec le trouble du spectre de l’autisme (TSA), le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) et il est dysphasique. « Il a ses particularités, mais c’est le piano qui lui permet de communiquer avec le monde. » À titre d’interprète, Christian l’accompagne dans ses aventures pour bien expliquer ses compositions et préciser ce qu’il voulait dire à travers sa mélodie.

« Il joue ses propres compositions. Il est capable de jouer d’autres choses, mais ce qu’il préfère s’est composé ses pièces à lui. Ce qu’on va voir lundi, c'est l’une de ses compositions, a indiqué le père de famille originaire de Saint-Prosper et nouvellement installé à Saint-Georges. Ma conjointe et moi on n’a aucun talent musical, il a tout appris par lui-même. Nous on dit que c’est son don. »

Pour savoir s’il pourra poursuivre l’aventure dans l’émission Quel talent, suivez la diffusion ce lundi 7 octobre à 19 h 30.