Dévoilement d'une première sculpture du projet «Chef d’œuvreux»

C'est dimanche dernier, 13 octobre, que la MRC des Etchemins et la Municipalité de Sainte-Rose-de-Watford ont dévoilé la tout première œuvre du projet Chef d'œuvreux, une initiative qui vise à créer des passerelles entre l'art et l'entrepreneuriat.

La sculpture métallique a été installée derrière le bureau municipal, tout près d’un nouveau belvédère.

L'œuvre a été réalisée par Maheux-Mercier, avec la collaboration de l’entreprise Précisions Provençal, qui a contribué à fournir les matériaux et les outils nécessaires à l'exécution.

La pièce, avec ses sapins emblématiques, symbolise le patrimoine paysager régional, tandis que son architecture moderne reflète l'innovation. Cette création démontre la créativité et la collaboration qui animent le territoire des Etchemins, aux dires des responsables.

L'achèvement de la sculpture a été possible grâce à une contribution de 15 000 $ provenant du gouvernement du Québec, dans le cadre de l'Entente de développement culturel 2021-2023 de la MRC des Etchemins, ainsi que la participation financière de la Municipalité de Sainte-Rose-de-Watford.

Deux autres localités sont inscrites au projet Chef d'œuvreux, soit Lac-Etchemin et Sainte-Justine, qui sont actuellement en train de réaliser leur oeuvre, avec des artistes locaux, selon les mêmes paramètres et budgets de création.

«Le projet "Chef d'œuvreux" illustre parfaitement la manière dont l'art et l'entrepreneuriat peuvent se rencontrer pour enrichir nos communautés. À travers cette initiative, nous renforçons notre identité culturelle tout en ouvrant la porte à l'innovation et à la collaboration entre nos citoyens et artistes locaux», a commenté Camil Turmel, préfet de la MRC des Etchemins, au sujet de l'initiative.