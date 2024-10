Le Salon des Artistes et Artisans de Beauce reporté à 2025

Artistes et Artisans de Beauce (AAB) a annoncé le report de la 38e édition du Salon des Artistes et Artisans de Beauce, initialement prévu du 15 au 17 novembre, en raison du conflit de travail entre les employés des services des loisirs et de l’entretien de la Ville de Saint-Georges.

L’événement, qui attire chaque année de nombreux visiteurs au Centre culturel Marie-Fitzbach, ne pourra avoir lieu cette année en raison de l’impossibilité d’obtenir le soutien logistique habituel de la municipalité.

« La décision de reporter le Salon n’a pas été prise à la légère, mais il était primordial pour nous de garantir un événement de qualité, conforme aux attentes de nos visiteurs et exposants », a déclaré AAB dans son communiqué.

Cette édition 2024 aurait marqué un record de participation, avec 80 artistes et artisans ayant soumis leur dossier et 39 exposants sélectionnés pour y participer. Le Salon sera donc reporté en 2025, avec une nouvelle date à déterminer.

AAB a tenu malgré tout à remercier chaleureusement ses partenaires, commanditaires, ainsi que les membres du comité organisateur pour leur soutien et leur engagement continu. Les artistes et artisans intéressés par l’édition 2025 sont invités à s’inscrire à l’infolettre via le site web de l’AAB pour rester informés de l’ouverture des inscriptions.

Un nouvel événement : la Boutique AAB ouvre ses portes en novembre

Bien que le salon soit reporté, AAB donne rendez-vous au public pour un événement spécial à la Boutique AAB les 16 et 17 novembre. Située au 3e étage du Centre culturel Marie-Fitzbach, la boutique sera ouverte de 10 h à 17 h pour permettre aux visiteurs de découvrir des centaines de créations d’artistes et artisans locaux.

L’événement, intitulé « La Boutique AAB va de l’avant », offrira également un surplus d’inventaire et des tirages de cadeaux, une opportunité idéale pour préparer les achats du temps des fêtes.