Encore un succès pour le Sentier hanté à Saint-Benjamin

Le sentier hanté de Saint-Benjamin a, une fois de plus, connu un franc succès en accueillant plus de 600 visiteurs dans la soirée du 19 octobre.

L'événement, organisé par le comité des loisirs, invitait les plus courageux à parcourir un chemin sinistrement décoré, rempli de surprises terrifiantes et de créatures effrayantes. De nombreux bénévoles ont prêté main-forte pour créer une ambiance angoissante et offrir une expérience mémorable à tous.

Une quatrième édition est déjà confirmée pour l'année prochaine.