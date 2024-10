Deuxième édition du Spectacle de variétés du Cégep Beauce-Appalaches

Le Cégep Beauce-Appalaches tiendra la deuxième édition de son Spectacle de variétés le jeudi 7 novembre prochain à 19 h 30, à la salle de la Vie étudiante du campus de Sainte-Marie.

Cette soirée est l'occasion de découvrir les talents des étudiantes et étudiants du campus, ainsi que leur passion pour la scène. Sous la direction musicale de Laurence Castera, plus d’une vingtaine de jeunes artistes présenteront une dizaine de numéros variés, alliant performances musicales et humour.

« Ce spectacle est une belle vitrine pour mettre en lumière le talent et l’engagement de nos étudiants et étudiantes. C’est avec une grande fierté que nous les accompagnons dans cette aventure, qui témoigne de la vitalité de notre milieu de vie étudiante », a souligné Sophie Cliche, directrice adjointe des programmes et de la vie étudiante.

Sous la gouverne de la maitresse de cérémonie, l’étudiante Juliette Therrien, les personnes présentes pourront notamment découvrir les prestations de Zack Gaudet, Mathis Bernard, Alice Ouellette, Marianne Felteau, Seana Couture, Sara Gonthier, Mya Desbiens, Emy Guerin, Noémie Langlois, Élizabeth Parent, Éloïse Voyer, Marc Fatome et Akeem Lafrenière. La soirée sera animée avec brio par Ève Guillemet, Mathis Bernard, Océane Martineau, Akeem Lafrenière, Marianne Felteau et Élizabeth Parent.

Deux membres du personnel, Yannick Lessard (enseignant en Techniques d’éducation spécialisée) et Amaëlle Laflamme (travailleuse de corridor), se joindront également à l’aventure.

Les billets sont en vente au coût de 8 $, en argent comptant le soir du spectacle ou en ligne.