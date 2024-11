Plus de 2 000 visiteurs à la maison hantée du presbytère

Plus de 2 000 visiteurs courageux sont passés par la maison hantée du presbytère de Saint-Lambert-de-Lauzon, lors de la fête de l'Halloween la semaine dernière.

Cet événement, devenu un incontournable dans la localité, avait été organisé par l'équipe du Service des loisirs de la Municipalité, qui a consacré d’innombrables heures pour concevoir, dans les moindres détails, chaque pièce de la maison hantée.

Nouveauté cette année: l’ajout de figurants qui a propulsé l’expérience à un niveau supérieur. Ils étaient incarnés par des bénévoles talentueux, qui ont campé leurs rôles avec brio, renforçant l’atmosphère terrifiante auprès des visiteurs.

Fort de ce succès, les organisateurs municipaux se réjouissent que cet événement contribue à renforcer le sentiment de communauté et la vitalité de la municipalité. « Une activité comme celle-ci nous remplit de fierté! Elle ne se contente pas de célébrer notre travail acharné, mais elle fait également briller notre municipalité. Accueillir des visiteurs de Saint-Georges, Stoneham, Buckland, Saint-Côme-Linière, Cap-Saint-Ignace, et au-delà, c’est tout simplement fantastique! Certains ont même attendu plus de deux heures pour découvrir les mystères cachés à l’intérieur du presbytère », a déclaré Pascal Vachon, directeur du Service des loisirs et de la vie communautaire.

Bien que ce soit la dernière édition de la maison hantée au presbytère, l’équipe envisage déjà de nouvelles idées pour continuer à faire vivre l’esprit d’Halloween dans la communauté de Saint-Lambert-de-Lauzon.