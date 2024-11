Des étudiants présentent la pièce de théâtre «Le poids des fourmis»

Les Concerts sous le clocher seront de retour à l’église Saint-Georges, le dimanche 17 novembre, pour présenter Élégance classique et Noël en harmonie. Pour ce concert, cinq artistes de la Beauce uniront leurs talents pour interpréter des œuvres classiques et des airs de Noël, dans une ambiance musicale raffinée et chaleureuse. Michèle Bolduc et ...