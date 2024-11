Des comédiennes et des comédiens recherchés pour une production théâtrale

La Corporation du patrimoine de Saint-Simon-les-Mines est à la recherche de comédiennes et de comédiens, pour participer à une nouvelle production théâtrale, Le procès de Maggie, qui sera présentée en juillet et août 2025, sur le site historique de Cumberland, à Saint-Simon-les-Mines.

Basée sur un fait vécu en 1944, l’histoire se déroule dans la cour du District de Beauce, sur le site historique de Cumberland. Des scènes auront lieu dans l’église, dans le préau et dans les jardins Harbottle.

Cette production unira le théâtre à la technologie, ce qui en fera un évènement unique et immersif. Deux équipes de comédiens sont recherchées pour couvrir tous les soirs de représentation: des hommes de plus de 30 ans, pour les rôles principaux, tels avocats et juge, et des hommes et des femmes pour des rôles de témoin du crime.

Une journée d'audition est prévue le samedi 16 novembre, de 10 h 30 à 16 h, au 9006, boul. Lacroix à Saint-Georges (édifice de la SAQ), voisin de la lunetterie.

Les personnes intéressées à participer à cette audition sont invitées à contacter Yvan Poulin au 418-387-4536 pour prendre un rendez-vous.