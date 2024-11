Les expositions hivernales « Nos Héritages » débutent au centre culturel Marie-Fitzbach

Le centre d’art et d’exposition du centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges s’apprête à accueillir les expositions hivernales sous le thème « Nos Héritages », une célébration de la créativité et des traditions locales.

L’événement d’ouverture, prévu le jeudi 28 novembre à 18 h, donnera le coup d’envoi à une série d’expositions riches en patrimoine et en émotions, accessibles au public jusqu’au 9 février 2025.

Le parcours propose plusieurs expositions aux thématiques variées, réparties dans différentes salles du centre :

- L’histoire des jouets (Salle des découvertes)

Une collection de jouets anciens, rassemblée par Stéphane Corriveau et Marlène Lemieux de Saint-Jean-sur-Richelieu, transporte les visiteurs dans un univers empreint de magie et de nostalgie.

- Sur la piste (Salle des artistes)

Catherine Bédard, originaire de Sainte-Marie, explore les chemins de vie et les choix à travers une métaphore inspirée des randonnées.

- Viens et vois… (Chapelle, jusqu’au 12 janvier 2025)

La collection d’Hélène Paquet et Martial Drouin présente des crèches traditionnelles, témoignant d’un héritage spirituel et culturel fort.

- Vie de famille (Galerie niveau 4)

Un hommage aux familles souches de Saint-Georges, réalisé par la Société historique Sartigan et la Société de généalogie de la Beauce, invite les visiteurs à participer à l’enrichissement des archives familiales locales.

- Paysages forestiers (Salle des créateurs)

Theresa Möller, de Montréal, propose une vision fantasmée et colorée de la nature dans des œuvres vibrantes.

- Les transmissions silencieuses (Salle Louis-Jobin)

Sylvie Lavoie, de Beloeil, aborde les traumas transgénérationnels et le rôle réparateur de l’art dans la société.

En parallèle des expositions, la boutique Artistes et Artisans de Beauce (AAB) élargit son offre pour inclure des œuvres à prix abordables, dont les ventes soutiendront les activités de l’organisme.

Les expositions sont ouvertes au public du lundi au vendredi de 10 h à 18 h, et les samedis et dimanches de 10 h à 17 h. L’entrée est libre, et toutes les générations sont invitées à venir célébrer l’art et le patrimoine. Pour plus de détails, il est possible de se rendre sur le site du centre d’art et d’exposition.