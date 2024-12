Les 12 termes de l’année 2024

Depuis 2019, l’Office québécois de la langue française (OQLF) publie annuellement une liste de 12 termes représentatifs d’événements et de tendances qui ont ponctué l’actualité de l’année qui se termine.

Nous reproduisons ici la liste intégrale des mots retenus par l'organisme pour 2024, incluant leur définition:

Éclipse totale : Éclipse dans laquelle aucune partie de l'astre occulté n'est visible.

Tempête géomagnétique : Perturbation importante et brusque de la magnétosphère causée par son interaction avec des vents solaires intenses ou fluctuants, et qui est le plus souvent liée à une éjection de masse coronale lors d'une éruption solaire.

Drone humanitaire

Drone destiné à faciliter l'aide d'urgence en cas de sinistre ou de crise grave touchant une population ou un grand nombre de personnes.

Intelligence artificielle multimodale

Intelligence artificielle capable de traiter, de combiner et d'analyser plusieurs types de données à la fois, de manière à reproduire plus justement la cognition humaine et à générer des analyses ainsi que des réponses plus nuancées et contextualisées.

Usurpation de voix

Fraude qui consiste à recourir à des procédés informatiques pour reproduire la voix d'une personne en vue de se faire passer pour elle.

Plafond de verre

Barrière à la mobilité verticale ascendante contre laquelle se butent certains groupes d'individus dans l'accession aux postes les plus élevés d'une société ou d'une entreprise, malgré leurs compétences, et qui résulte de contraintes sociales, de stéréotypes ou d'une discrimination systémique.

Unité d'habitation accessoire

Logement secondaire aménagé sur un lot déjà occupé par une résidence principale.

Surtourisme

Phénomène caractérisé par la présence excessive et récurrente de touristes dans un lieu donné, qui entraîne généralement une baisse de la qualité de vie de la population locale et des conséquences négatives sur l'environnement.

Escalotage

Pratique qui consiste à réserver un vol dont l'escale constitue la véritable destination souhaitée et à y descendre à l'insu du transporteur aérien.

Recyclage moléculaire

Recyclage chimique qui consiste à effectuer une dépolymérisation du plastique, à purifier les monomères ainsi obtenus, puis à les assembler à nouveau pour créer des polymères aux propriétés identiques à ceux d'origine.

Bissextilien, bissextilienne

Personne née un 29 février.

Négociation collective

Ensemble des discussions entre l'employeur et le syndicat représentant le personnel en vue d'en arriver à une entente relative aux conditions de travail qui se concrétisera sous la forme d'une convention collective.

L'an dernier, les termes retenus avaient été filière énergétique, découvrabilité, taux limite, indice des prix à la consommation, économie circulaire, brûlage dirigé, journée d’ancrage, parc éponge, espace de cotravail, réparabilité, spectatricherie, et rédacticien/rédacticienne.