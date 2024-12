Myriam Busque donne une voix à la jeunesse et à la diversité dans son dernier roman

Voir la galerie de photos

La Georgienne Myriam Busque a récemment sorti son troisième roman « Cette étincelle qui a transformé ma vie », un livre qui aborde certains questionnements que l’on peut avoir entre l’adolescence et le début de l’âge adulte.

« C’est une histoire qui met de l’avant l’amour sous toutes ses formes. On parle aussi beaucoup de l’émancipation, de réaliser ses rêves, de foncer pour atteindre ses objectifs ainsi que de recherche identitaire », a expliqué l’auteur rencontrée par EnBeauce.com. Cette inspiration lui vient d’une amie très proche qui est pansexuelle et qui adore lire. « Je voulais écrire une histoire qui permettrait aux personnes de la communauté LGBTQ2+ de s'identifier aux personnages. »

Dans cette histoire, le lecteur suit les aventures de Selena, 17 ans, durant sa première année au Cégep. Elle entre dans un groupe de musique dans le but de poursuivre son rêve de monter sur scène. Ainsi, elle y rencontre un frère et une sœur avec qui elle se retrouve dans un triangle amoureux.

Après avoir écrit deux comédies romantiques destinées aux adultes (La vie amoureuse d’une tricoteuse et Un veston pour trois femmes, Myriam souhaitait s’adresser à un plus jeune âge « pour leur donner le goût de lire. J'ai beaucoup lu quand j'étais ado et cela m'a apporté beaucoup de bienfaits. Par mes écrits, je souhaite semer l'envie de lire et, par le fait même, délaisser les écrans. »

Représenté par une maison d’édition

À 28 ans, elle réalise enfin son rêve de faire partie d’une maison d’édition.

« C’est un rêve que j’ai depuis que je suis toute petite! Quand j’étais haute comme trois pommes, j’écrivais des histoires sur des feuilles, je bricolais des livres et je montrais ça à ma mère, j’étais toute fière! », a raconté la Beauceronne qui est aussi une grande lectrice. « Mon rêve c'était de voir mon nom écrit sur un livre un jour. »

Avec beaucoup de persévérance elle a sorti ses deux premiers livres en partenariat avec une maison d’édition, mais à compte d’auteur tandis qu’elle est désormais représentée par ÉdiLigne.

Grâce à cette publication, elle a notamment pu participer au Salon du livre à Montréal à la fin du mois de novembre. Elle y a d’ailleurs vécu son lancement avec sa maison d’édition. « C’était une expérience incroyable de pouvoir parler de mon nouveau projet avec les lecteurs, de signer des dédicaces, de vivre aussi l’expérience avec les éditeurs et les autres auteurs qui étaient très chaleureux et très accueillants! »

Myriam travaille déjà sur un nouveau livre qui aborde également des thématiques importantes, encore là pour les jeunes adultes-ados.

« J’encourage tout le monde à lire, ça offre tellement de bienfaits », a-t-elle conclu.

Apprenez-en plus dans l'entrevue vidéo complète ci-dessus.