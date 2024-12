Un second prix du public pour Catherine Bédard

L’artiste-peintre Catherine Bédard vient de remporter le prix du public, à la suite de l’exposition Perceptions, qui s'est déroulée tout l'automne à la bibliothèque Honorius-Provost de Sainte-Marie-de-Beauce.

Sa toile gagnante, intitulée Amoureux de la montagne, sera acquise et installée dans les locaux administratifs de la Ville de Sainte-Marie. Mme Bédard avait également remporté ce prix en 2022 avec son œuvre intitulé Fleuve Saint-Laurent.

Signalons que pas moins de 17 artistes ont participé à cette exposition collective.

Centre culturel Marie-Fitzbach

L'artiste peintre mariveraine est actuellement en exposition au Centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges, dans le cadre de la programmation d'exposition hivernale Nos Héritages.

Sa présentation Sur la piste explore les différents choix que nous pouvons prendre dans la vie, à l'instar du randonneur qui peut emprunter plusieurs voies pour atteindre un sommet. En parcourant les toiles qui compose l’exposition, elle invite le regardeur à être attentifs à la fois au mouvement des couleurs et des lignes et aux chemins qui s’offrent pour l’œil. Dans cette exposition, la notion de direction, de route, peut impliquer que quelqu’un soit déjà passé par là. La piste qui a été laissé devient alors l’héritage de ce prédécesseur qui a emprunté le chemin avant nous, qui a ouvert la voie. À l’inverse, si la piste est encore vierge, c’est nous qui traçons le chemin et qui laisserons en héritage une trace, un passage, un chemin.

Catherine Bédard est une artiste de l'encre, qui est surtout inspirée par la nature qui l'entoure et par les petits bonheurs de la vie. Elle utilise des couleurs vibrantes et attirantes pour l'œil. Son exposition, toute en couleur, est une bonne dose de vitamines en cette période durant laquelle l'ensoleillement se fait plus rare.

Les détails de l'exposition sont disponibles sur le site web du Centre culturel Marie-Fitzbach.