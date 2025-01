Artistes et Artisans de Beauce lance son encan en ligne

Artistes et Artisans de Beauce présente son encan en ligne, accessible dès aujourd'hui, avec des oeuvres originales.

Cet encan vise à remplacer l’activité de financement Offrez l’art en cadeau!, toujours avec l'objectif d'enrichir la vie culturelle de la communauté.

Les participants peuvent découvrir une vaste sélection d’œuvres et de créations artisanales, telles que des peintures et des bijoux, toutes réalisées par des artistes locaux. Les fonds recueillis seront partagés entre les artistes participants.es et l’organisme afin d'assurer la poursuite de sa mission: diffuser les arts visuels, soutenir la professionnalisation des artistes de la Beauce, et offrir des activités culturelles accessibles à tous.

« L’encan en ligne est une nouvelle initiative qui permet de faire voir et apprécier le travail des artistes de la communauté. En misant sur une œuvre, vous soutenez directement le travail des créateurs d’ici, une action favorable au maintien de la vitalité culturelle », a expliqué Julien Paré, adjoint à la direction et responsable des communications chez AAB.

L’encan est ouvert jusqu’au 9 février prochain. Une fois l’encan terminé, les œuvres pourront être récupérées à la boutique du Centre culturel Marie-Fitzbach, selon les heures d’ouverture en vigueur de l'établissement. Pour participer, rendez-vous sur boutiqueaab.com/activite-de-financement pour consulter les œuvres disponibles et placer vos mises.