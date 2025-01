Beauceville : les Rendez-vous d’hiver Beauce Auto Ford Lincoln fêtent leurs 10 ans en grand

Les Rendez-vous d’hiver Beauce Auto Ford Lincoln reviennent pour leur 10e édition, célébrant une décennie d’activités hivernales qui dynamisent la ville de Beauceville et toute la région de la Beauce

Ce festival, qui se déroulera du 8 février au 9 mars, promet une programmation riche et variée, accessible à tous.

Les festivités débuteront le 8 février avec une parade spéciale pour célébrer cet anniversaire. Une dizaine de chars allégoriques, de la musique et la participation de plusieurs organismes locaux seront au programme.

« On fête, cette année, les 10 ans des Rendez-vous d'hiver Beauce Auto Ford Lincoln et ce n'est pas rien. C'est beaucoup de travail de la part de nos bénévoles, des partenaires et des organismes. Encore cette année, nous avons une grande diversité d'activités pour tous », a lancé Caroline Pépin, responsable culture et vie communautaire de la Ville de Beauceville.

Cette édition anniversaire mettra aussi à l’honneur une multitude d’activités hivernales. Parmi les moments forts, il sera possible de retrouver :

- L’Après-midi familial Banque Nationale, avec des jeux gonflables, un mur d’escalade, des mascottes, de la musique et des surprises pour les petits et les grands.

- La Soirée lumières, présentée par Artificiers Drouin et Royal Pyrotechnie, avec un DJ, une randonnée en raquettes aux flambeaux et des démonstrations de sports d’hiver. Un 5 à 7 animé par le député Luc Provençal au Club de motoneige de Beauceville ouvrira cette soirée.

- Le Rendez-vous du dimanche, une collaboration avec des organismes locaux qui propose une variété d’activités, telles qu’une partie de cartes, un déjeuner communautaire, une messe et un atelier à la bibliothèque.

« La programmation de cette année est exceptionnelle. Je crois que chaque année, l'équipe met énormément d’efforts pour faire évoluer les activités et en proposer toujours davantage ! Merci aux organismes, partenaires et bénévoles qui rendent tout cela possible », a ajouté Sébastien Laflamme, directeur-général chez Beauce Auto Ford Lincoln.

La semaine de relâche ne sera pas oubliée avec des ateliers pour jeunes et adultes, un ciné-dîner à base de hot-dogs et d’autres animations familiales.

Enfin, le festival se clôturera en beauté avec l’événement «Tire-toi une bûche », une journée sur le thème des traditions forestières, incluant des jeux bûcherons, une cabane à sucre et des jeux gonflables.

À noter que si l’intégralité des activités est gratuite, la Soirée de la Femme du 5 mars est la seule activité payante du festival. Elle proposera des conférences, un souper, des animations et plusieurs surprises.

Les personnes intéressées pourront découvrir l'intégralité de la programmation 2025 directement en ligne sur le site de la Ville de Beauceville ou sur la page Facebook de l'événement dès le 24 février.