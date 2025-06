La troupe Théâtre sous la chapelle de Beauceville ovationnée en France

Douze élèves de l’École Jésus-Marie de Beauceville, accompagnés de leur enseignant Philippe Gobeil, ont récemment vécu une expérience marquante en France, où ils ont présenté leur plus récente création théâtrale, Not to be, devant un public conquis.

Invitée au festival international de théâtre Vents et marées, tenu à La Roche-sur-Yon, la troupe Théâtre sous la chapelle a récolté une ovation de huit minutes à la suite de sa prestation. Plusieurs professionnels du milieu théâtral, émus, ont salué la qualité du spectacle.

« Rarement la catharsis m’a traversé avec tant de justesse », a confié un comédien français à l’issue de la représentation. Il a décrit la performance comme un « cadeau rare et précieux », soulignant le pouvoir de cette œuvre à raviver la passion du théâtre chez les spectateurs.

En plus de leur prestation remarquée, les jeunes comédiennes et comédiens âgés de 15 à 17 ans ont profité de leur séjour pour s’imprégner de la culture française à travers des visites à Paris et Bordeaux, combinant découvertes historiques, rencontres artistiques et moments de partage.

Pour leur enseignant, ce voyage représente bien plus qu’un simple déplacement à l’étranger :

« Cette expérience marquera à jamais leur parcours artistique et humain. »

Selon Philippe Gobeil, le rayonnement de la troupe à l’international illustre la qualité du profil Art dramatique offert à l’École Jésus-Marie. Par leur engagement, leur créativité et leur rigueur, ces élèves deviennent de véritables ambassadeurs culturels de la Beauce, faisant honneur à leur école et à leur région.