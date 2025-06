Pamela Doyon vous invite au Solstice Festival

Voir la galerie de photos

Pamela Doyon vous invite à la 4e édition du Solstice Festival qui aura lieu cette fin de semaine à l’Espace Carpe Diem de Saint Georges.

Dubmatique, Lost, Naya Ali, un hommage à Bob Marley, Salatiel & Groove Academy, une guerre de poudre colorée, et une journée complètement cirque attendent les festivaliers du 13 au 15 juin.

Plusieurs ateliers participatifs seront également donnés au cours de la fin de semaine et des nombreuses animations seront accessibles aux petits et grands.

Vendredi 13 juin

Dans une ambiance hiphop, la première soirée du festival présentera trois générations de talents engagés sur la scène Carpe Diem:

- Naya Ali, étoile montante du hip-hop féminin au Canada viendra ouvrir les festivités avec sa musicalité qui entremêle rap et sons uniques de ses origines éthiopiennes,

- Dubmatique, véritable pilier du rap francophone, il a marqué l’histoire musicale du Québec en ouvrant la voie à toute une génération de la scène rap,

- et Lost, figure centrale du rap queb actuel.

Notons que DJ Fade Wizard s’occupera d’animer les festivaliers tout au long de la soirée.

Samedi 14 juin

La journée sera sur un thème de Full Moon Party Coloré avec une bataille de poudre colorée inspirée de la fête Holi en Inde.

Pour ce qui est de la musique, Dan Fiyah Beats, multi-instrumentiste montréalais aux racines jamaïcaines rendra hommage à Bob Marley. Le parterre de la Scène Carpe Diem donnera place à la salsa cubaine de Rusdell Nunez, suivi de Salatiel & Groove Academy, star camerounaise sous la loupe internationale depuis son succès planétaire Waters, en collaboration avec Beyoncé & Pharrell Williams. La soirée culminera avec le duo électro marocain Sound of Mint, fusionnant musique électronique et instruments traditionnels orientaux et africains.

Au Chapiteau des Découvertes, il sera possible de découvrir LiKouri et sa musique métissée à l’accordéon et instruments à cordes, Fredy Massamba et son soul RnB congolais, suivi de Gretch’N, qui vous fera danser aux rythmes du reggaeton et pop latin.

Dimanche 15 juin

La dernière journée s'ouvrira dès 12h et sera animé par les prouesses acrobatiques et musicales des troupes Vague de Cirque et Tempoflo. Suivra Bolo Kan, qui offrira un spectacle haut en couleur d’art de cirque, combinant danse et percussions d’inspiration ouest-africaine.

Le Chœur Celtique de Saint-Malachie et les rythmes latino-américains de Less Toches viendront clore le volet musical tandis que magiciens, amuseurs publics, échassiers, et ateliers de tout genre viendront ponctuer cette grande célébration de l’imaginaire.

Des activités matinales au centre culturel

Présenté au Centre Culturel Marie-Fitzbach en collaboration avec TV5, des ateliers du matin seront offerts samedi et dimanche, pour se déposer et faire voyager à l’intérieur de soi. Bain sonore, atelier autochtone et danse Pow Wow, danse colombienne, danse zen d’inspiration asiatique pour éveiller corps et l’esprit, atelier de flûtes vibratoires, en finissant avec une escale au Cameroun pour découvrir les instruments de musique bantous. De plus, une séance de yoga ainsi qu’une séance de danse extatique seront offertes gratuitement, sur l’Île Pozer.

Se procurer un billet

Les passeports week-end et les billets journaliers sont encore disponibles en ligne et seront également vendus sur place.

Passeport weekend - 40 $

Billet journalier (jusqu'au 12 juin) - 15 $

Billet journalier (à partir du 12 juin) - 18 $

Pour les détails de la 4e édition et pour acheter vos billets, rendez-vous au www.lesolsticefestival.com.