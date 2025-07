Un Festival de la saucisse à Sainte-Justine

Le tout premier Festival de la saucisse emménage au Centre sportif Claude-Bédard de Sainte-Justine, les 7 et 8 août prochain.

C'est le comité organisateur qui en a fait l'annonce mercredi, par voie de communiqué de presse.

L'événement est né d’une idée farfelue, il y a 15 ans, dans le cadre d’un projet d'études au cégep,

Ce festival unique mettra à l’honneur la saucisse, qui deviendra l’emblème d’un festival où règnera la gourmandise, la musique et le plaisir partagé. Pendant tout un week-end, la région vibrera au rythme des barbecues, des rires et des spectacles, aux dires des membres du conseil d'administraton qui est composé de Samuel Giguère, Dave Bernier, Patricia Fortier, Frédéric Giguère et Tommy Gilbert.

Durant ces deux jours, les festivaliers pourront profiter de dégustations de saucisses artisanales, de bières de microbrasseries et de produits locaux; de concours de mangeurs de saucisses et d’ateliers culinaires; d’animations pour les enfants et jeux gonflables; ainsi que de spectacles musicaux en soirée avec des artistes connus.

«Le Festival de la Saucisse, c’est plus qu’un événement gourmand. C’est une grande fête familiale et festive qui rassemblera notre communauté, mettra en valeur nos producteurs locaux et contribuera à faire rayonner Sainte-Justine», a souligné le président du comité organisateur, Samuel Giguère.

Toute la programmation à venir sera bientôt disponible sur la page Facebook du festival.