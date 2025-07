Sortie du 2e volume du «Journal de la Station»

Les instigateurs du fascicule sur l'histoire de Saint-Georges Station, publié en 2021, sont revenus à la charge avec un deuxième livret sur ce hameau fondateur de la capitale beauceronne.

En effet, les co-rédacteurs, Michel Laflamme et André Bisson, ont lancé ce matin en conférence de presse, Le Journal de la Station — Volume 2, qui comprend du nouveau contenu, avec de nouvelles «vieilles» photos.

Les deux amateurs d'histoire ont en quelque sorte été victimes de leur propre succès, alors que le premier ouvrage, imprimé à 150 copies, s'est finalement écoulé à plus de 400 exemplaires. «La surprise a été de taille, a signalé M. Laflamme. Nous nous sommes dits qu'il faut croire que pas mal de gens y ont vu un intérêt.»

Ainsi, après la première mouture, les deux hommes ont reçu plusieurs anciens clichés, des commentaires via les réseaux sociaux, des coupures de presse, des capsules vidéo et en large partie, des conversations et des échanges proposant d'y aller avec un second tome.

«Cet appui d'aller de l'avant nous a donné des ailes. Nous avons donc roulé nos manches et relevé nos bas de pantalons jusqu'aux jarrets noirs que nous sommes et nous avons plongé», a commenté avec humour André Bisson.

La production a demandé deux ans de recherches, menées de façon entièrement bénévole. Si le fascicule d'une soixantaine de pages comporte de nouvelles histoires, le document revient sur des lieux et bâtiments déjà mentionnés dans le premier journal mais cette fois, avec des textes plus approfondis et enrichis.

Entre autres, on y apprend les derniers moments de vie de la gare de Saint-Georges Station, autour de laquelle tout le développement de la ville s'est effectué. À découvrir en page 38!

Le Journal de la Station — Volume 2 (sous-titré «On pensait qu'il n'y en aurait pas d'autres» numéros) est disponible au coût de 20 $ dans quatre lieux de dépôt à Saint-Georges: la Librairie Sélect, la Librairie Chaudière, le dépanneur Boni-Soir/station-service Shell (boul. Lacroix, coin 94e rue) et le resto Saint-Ben.

On peut également commander des copies par courriel auprès de Michel Laflamme ([email protected]) ou encore André Bisson ([email protected]).

Pour l'instant, moins de 100 exemplaires sont disponibles mais les auteurs en feront réimprimer au fur et à mesure de la demande.

Signalons enfin que la réalisation de l'ouvrage n'aurait pas été possible sans le soutien financier de 18 partenaires qui se sont associés au projet.