Nouvelle-Beauce: un appel de projet pour faire rayonner l'identité rurale

La MRC de La Nouvelle-Beauce lance un appel à projets dans le cadre de sa Signature innovation, qui vise à faire rayonner son identité rurale.

La ruralité se définit traditionnellement comme l’ensemble des caractéristiques et modes de vie propres au territoire. Elle évoque des paysages agricoles, des espaces naturels, des communautés soudées et une relation forte entre les citoyens et leur milieu.

La MRC détient une enveloppe de près d’un million de dollars pour soutenir des projets d’envergure qui peuvent prendre diverses formes, tant qu'ils mettent en valeur le patrimoine rural ou agricole et qu’ils répondent à un ou à plusieurs des objectifs suivants :

• Connecter les citoyens au milieu naturel,

• Offrir des occasions de rencontre, de découverte, d’apprentissage ou de partage,

• Assurer la mémoire des traditions,

• Faire découvrir l’histoire à travers l’aménagement du territoire,

• Contribuer à l’amélioration du cadre de vie,

• Dynamiser la vie collective,

• Créer un engouement pour la découverte du territoire.

L’aide financière offerte dans le cadre de la Signature innovation peut couvrir jusqu’à 80 % des dépenses admissibles. La MRC encourage donc les acteurs du territoire à se mobiliser et à proposer d’ici le 30 novembre 2025 des projets novateurs et rassembleurs.

Avant de soumettre officiellement leur dossier, les promoteurs sont invités à remplir un formulaire de dépôt préliminaire. Cette étape permettra de valider l’admissibilité du projet et d’ajuster certaines idées au besoin, en collaboration avec l’agente de développement territorial attitrée au projet.

Le guide d’appel à projets, les formulaires de dépôt et tous les documents de référence sont disponibles sur le site de la MRC de La Nouvelle-Beauce.