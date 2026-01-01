Quoi faire en Beauce du 26 au 28 juin ?

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Par Salle des nouvelles

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Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 26 juin

Exposition Fernand Nault: une passion, un legs

En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges

Quand: jusqu'au 16 août.

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti

Oeuvres du photographe Pascal Normand.

Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin

Quand: jusqu'au 30 août

Championnats canadiens de cyclisme sur route

Course sur route.

Où: du parc industriel de Saint-Georges (Est) vers Saint-Simon-les-Mines.

Quand: 8 h 30 à 18 h

Théâtre de l'Hôtel-de-Ville

Pièce Méfiez-vous des innocents.

Où: Salle de spectacles de l'hôtel-de-ville — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: dès 20 h

Le Festi-Fun de Saint-Martin

La 5e édition de l'événement.

Où: Complexe sportif Matra— Saint-Martin-de-Beauce

Quand: dès 17 h

Samedi 27 juin

Exposition Fernand Nault: une passion, un legs

En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges

Quand: jusqu'au 16 août

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti

Oeuvres du photographe Pascal Normand.

Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin

Quand: jusqu'au 30 août

Le Festi-Fun de Saint-Martin

La 5e édition de l'événement.

Où: Complexe sportif Matra— Saint-Martin-de-Beauce

Quand: dès 8 h

Championnats canadiens de cyclisme sur route

Course sur route.

Où: dans le parc industriel de Saint-Georges (Est)

Quand: 8 h à 11 h

Fête Les Entreprises en famille

Organisé par Ouvre ton cœur à l’espoir.

Où: Île Ronde — Beauceville

Quand: de 10 h 30 à 16 h

La Fête champêtre de Saint-Philibert

La 66e édition de l'événement.

Où: Site du centre multifonctionnel— Saint-Philibert

Quand: dès 11 h

Championnats canadiens de cyclisme sur route

Course sur route.

Où: du parc industriel de Saint-Georges (Est) vers Saint-Simon-les-Mines.

Quand: 11 h à 18 h

Confrontation Canada/USA

39 pilotes inscrits à la course Claude Leclerc 150.

Où: Autodrome Chaudière — Vallée-Jonction

Quand: dès 15 h

Spectacle musical gratuit à Saint-Théophile

Prestation du groupe Great Irish Gathering.

Où: Église municipale — Saint-Théophile

Quand: dès 15 h 30

Fête de l'été à Saint-Théophile

Jeux gonflables, musique, feux d'artifices et autres.

Où: Parc municipal — Saint-Théophile

Quand: dès 17 h

Cinéma plein air à Frampton

Projection de Super Mario Galaxy, le film!

Où: rue des Loisirs — Frampton

Quand: dès 19 h 30. Remis au 4 juillet en cas de pluie.

Théâtre de l'Hôtel-de-Ville

Pièce Méfiez-vous des innocents.

Où: Salle de spectacles de l'hôtel-de-ville — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: dès 20 h

Dimanche 28 juin

Exposition Fernand Nault: une passion, un legs

En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges

Quand: jusqu'au 16 août

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti

Oeuvres du photographe Pascal Normand.

Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin

Quand: jusqu'au 30 août

Ouverture de saison au Vieux Moulin de Metgermette-Nord

Expositions et visites guidées.

Où: 150, chemin des Bois-Francs —Sainte-Aurélie

Quand: dès 10 h

Marché public Beauce-Centre

Tous les dimanches jusqu'au 17 octobre.

Où: Parc Mathieu — Beauceville

Quand: de 10 h à 13 h

Championnats canadiens de cyclisme sur route

Critérium.

Où: dans le parc industriel de Saint-Georges (Est)

Quand: 10 h à 16 h

La Fête champêtre de Saint-Philibert

La 66e édition de l'événement.

Où: Site du centre multifonctionnel— Saint-Philibert

Quand: dès 11 h

Le Festi-Fun de Saint-Martin

La 5e édition de l'événement.

Où: Complexe sportif Matra— Saint-Martin-de-Beauce

Quand: dès 11 h 30

Cette semaine

Collecte de sang à Sainte-Hénédine

Objectif de 60 donneurs.

Où: Salle communautaire — Sainte-Hénédine

Quand: Lundi 29 juin, de 14 h à 20 h

Collecte de sang à Sacré-Coeur

Objectif de 100 donneurs.

Où: École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur — Sacré-Coeur

Quand: Mardi 30 juin, de 14 h à 20 h