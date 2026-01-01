Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives

Quoi faire en Beauce du 26 au 28 juin ?

durée 08h00
26 juin 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Par Salle des nouvelles

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 26 juin

Exposition Fernand Nault: une passion, un legs
En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 16 août.

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août

Championnats canadiens de cyclisme sur route
Course sur route.
Où: du parc industriel de Saint-Georges (Est) vers Saint-Simon-les-Mines.
Quand: 8 h 30 à 18 h

Théâtre de l'Hôtel-de-Ville
Pièce Méfiez-vous des innocents.
Où: Salle de spectacles de l'hôtel-de-ville — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: dès 20 h

Le Festi-Fun de Saint-Martin
La 5e édition de l'événement.
Où: Complexe sportif Matra— Saint-Martin-de-Beauce
Quand: dès 17 h

Samedi 27 juin

Exposition Fernand Nault: une passion, un legs
En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 16 août

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août

Le Festi-Fun de Saint-Martin
La 5e édition de l'événement.
Où: Complexe sportif Matra— Saint-Martin-de-Beauce
Quand: dès 8 h

Championnats canadiens de cyclisme sur route
Course sur route.
Où: dans le parc industriel de Saint-Georges (Est)
Quand: 8 h à 11 h

Fête Les Entreprises en famille
Organisé par Ouvre ton cœur à l’espoir.
Où: Île Ronde — Beauceville
Quand: de 10 h 30 à 16 h

La Fête champêtre de Saint-Philibert
La 66e édition de l'événement.
Où: Site du centre multifonctionnel— Saint-Philibert
Quand: dès 11 h

Championnats canadiens de cyclisme sur route
Course sur route.
Où: du parc industriel de Saint-Georges (Est) vers Saint-Simon-les-Mines.
Quand: 11 h à 18 h

Confrontation Canada/USA
39 pilotes inscrits à la course Claude Leclerc 150.
Où: Autodrome Chaudière — Vallée-Jonction
Quand: dès 15 h

Spectacle musical gratuit à Saint-Théophile
Prestation du groupe Great Irish Gathering.
Où: Église municipale — Saint-Théophile
Quand: dès 15 h 30

Fête de l'été à Saint-Théophile
Jeux gonflables, musique, feux d'artifices et autres.
Où: Parc municipal — Saint-Théophile
Quand: dès 17 h

Cinéma plein air à Frampton
Projection de Super Mario Galaxy, le film!
Où: rue des Loisirs — Frampton
Quand: dès 19 h 30. Remis au 4 juillet en cas de pluie.

Théâtre de l'Hôtel-de-Ville
Pièce Méfiez-vous des innocents.
Où: Salle de spectacles de l'hôtel-de-ville — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: dès 20 h

Dimanche 28 juin

Exposition Fernand Nault: une passion, un legs
En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 16 août

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août

Ouverture de saison au Vieux Moulin de Metgermette-Nord
Expositions et visites guidées.
Où: 150, chemin des Bois-Francs —Sainte-Aurélie 
Quand: dès 10 h

Marché public Beauce-Centre
Tous les dimanches jusqu'au 17 octobre.
Où: Parc Mathieu — Beauceville
Quand: de 10 h à 13 h

Championnats canadiens de cyclisme sur route
Critérium.
Où: dans le parc industriel de Saint-Georges (Est)
Quand: 10 h à 16 h

La Fête champêtre de Saint-Philibert
La 66e édition de l'événement.
Où: Site du centre multifonctionnel— Saint-Philibert
Quand: dès 11 h

Le Festi-Fun de Saint-Martin
La 5e édition de l'événement.
Où: Complexe sportif Matra— Saint-Martin-de-Beauce
Quand: dès 11 h 30

Cette semaine

Collecte de sang à Sainte-Hénédine
Objectif de 60 donneurs.
Où: Salle communautaire — Sainte-Hénédine
Quand: Lundi 29 juin, de 14 h à 20 h

Collecte de sang à Sacré-Coeur
Objectif de 100 donneurs.
Où: École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur — Sacré-Coeur
Quand: Mardi 30 juin, de 14 h à 20 h

Collecte de sang à Saint-Georges
Objectif de 200 donneurs.
Où: Salle paroissiale (secteur Ouest) — Saint-Georges
Quand: Jeudi 2 juillet, de 13 h à 20 h

RECOMMANDÉS POUR VOUS

L'Amour est dans le pré: François est prêt à rencontrer l'homme de sa vie

Publié hier à 18h00

L'Amour est dans le pré: François est prêt à rencontrer l'homme de sa vie

Après avoir vécu à l’étranger pendant plusieurs années, François Grenier-Gagné se sent désormais bien établi et prêt à rencontrer l’homme de sa vie. C’est pour cette raison que l’agriculteur de Saint-Frédéric s’est inscrit à la 15e saison de L’Amour est dans le pré. « L'an passé, j'y avais pensé aussi, mais je pense que je n'étais pas réellement ...

LIRE LA SUITE
L’artiste Samuel Rancourt lance un vidéoclip rassembleur

Publié hier à 14h00

L’artiste Samuel Rancourt lance un vidéoclip rassembleur

L’artiste pluridisciplinaire Samuel Rancourt, originaire de Saint-Georges, a officiellement dévoilé le vidéoclip de sa nouvelle chanson Futur Zéro, ce lundi 22 juin. Avec ce projet, l’artiste beauceron propose une œuvre pop estivale qui fusionne musique, peinture et danse. En moins de 48 heures, le vidéoclip aurait déjà cumulé plus de 70 000 vues ...

LIRE LA SUITE
Où se passe la Fête nationale du Québec en Beauce?

Publié le 23 juin 2026

Où se passe la Fête nationale du Québec en Beauce?

Comme chaque année depuis 1834, le 24 juin est une journée de célébration pour la Fête nationale du Québec. EnBeauce.com vous propose un aperçu non exhaustif des activités organisées dans la région aujourd'hui et demain pour cette occasion de célébration culturelle. Mardi 23 juin Fête nationale à Saint-Elzéar Organisée par le Club ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge