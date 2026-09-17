NousTV Beauce-Appalaches dévoile sa programmation d’automne

La chaîne nousTV Beauce-Appalaches a annoncé le lancement de sa programmation d'automne avec différentes émissions combinant nouveautés patrimoniales, événements d'envergure, débats d'actualité et contenus axés sur la communauté.

La programmation de cette année s'enrichit de deux productions originales majeures :

- De fil en histoire: produite à l'occasion du 50e anniversaire de la Société du patrimoine des Beaucerons, cette émission fait découvrir aux téléspectateurs l'histoire des municipalités qui composent les 3 MRC de la Beauce. Au fil des épisodes, maires, mairesses et intervenants passionnés racontent les fondations et récits marquants de leurs localités.

- Balado Derrière la flamme: réalisée en collaboration avec l'organisation de la 61e Finale des Jeux du Québec à Saint-Georges (été 2027), cette série brosse le portrait des coulisses, des athlètes et du travail inspirant mené en vue de ce rassemblement sportif d'envergure.

La grille horaire réunit également des rendez-vous hebdomadaires incontournables, tels que:

- L'actualité: animée par Sylvie Plouffe, l'émission hebdomadaire demeure branchée sur les enjeux et événements marquants qui touchent directement la Beauce et ses environs.

- Balado Vivre: animé par Stéphanie Donato, ce rendez-vous propose des échanges inspirants et des réflexions axées sur le bien-être, la santé et le développement personnel.