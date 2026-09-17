Les journées de la culture: «Wow! Ça fait du bien!»

C’est sur le thème « Wow! Ça fait du bien! » que se tiendront les Journées de la culture à Saint-Georges et à la grandeur du Québec. Plusieurs activités seront ainsi proposées du 24 au 27 septembre.

Les Journées de la culture offriront de nouveau une programmation diversifiée touchant diverses facettes du monde artistique : du cinéma, à la lecture, au théâtre, en passant par l’animation et la conception d’objets. Toutes ces activités sont gratuites.

Doublage au cinéma

Le doublage de la voix au cinéma et à la télévision a toujours été un métier fascinant et méconnu. Les Amants de la scène, le Socio-culturel du Cégep Beauce-Appalaches et Ville de Saint-Georges ont donc invité Gilbert Lachance à venir présenter ce métier qu’il pratique depuis 35 ans.

Avec humour et authenticité, celui qui a prêté sa voix à de nombreux personnages marquants du cinéma, dont Tom Cruise, Johnny Depp, Matt Damon et Krusti le clown dans Les Simpson, entraînera son public dans les coulisses de cette profession.

La conférence gratuite sera offerte le jeudi 24 septembre à 19 h 30 à la salle Alphonse-Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches. Pour obtenir des billets gratuits, rendez-vous sur le site Web des Amants de la scène.

Minilitous

Le théâtre de marionnettes Kamishibaï s’invite lors de ce Minilitous avec l’histoire : Sushi le petit poisson. Une seconde histoire intitulée « Tous les enfants ont droit à la culture » sera offerte aux enfants de 2 à 5 ans. Ces histoires et une activité de bricolage débuteront le vendredi 25 septembre à 9 h 30 à la bibliothèque municipale.



Toujours le vendredi, les amateurs de jazz pourront visionner le documentaire « UZEB en fusion » sorti le 3 juillet 2026, qui relate le 50e anniversaire de la formation. Présenté à la salle Denise-Rodrigue du centre culturel, le documentaire fait le récit de trois jeunes musiciens québécois qui ont électrisé la scène mondiale dans les années 1980 en imposant un style audacieux et virtuose.

Drôle d’oiseaux

La compagnie de théâtre Toxique trottoir présentera le samedi 26 septembre à 10 h 30, au centre culturel, le spectacle « Drôle d’oiseaux ». Venant des quatre coins du monde, Saulto, Ericka, Carlos et Muriel passeront à Saint-Georges avec leur « Petite roulotte des grandes histoires ».

Cette activité pour tous aura lieu sur le stationnement arrière du centre culturel. Les participants peuvent apporter leur chaise.

Borne elfique

Toujours le samedi, entre 13 h et 16 h, Johanne Maheux et Julie Morin invitent petits et grands à venir concevoir leur borne elfique avec des éléments de la nature et des objets recyclés à la manière de l’artiste à l’honneur, Jean-Sébastien Doyon.

Grande fête des couleurs

La grande fête des couleurs et de la culture aura lieu le dimanche 27 septembre de 10 h à 16 h au parc des Sept-Chutes. Le Général Patente sera sur place pour animer des jeux et raconter des histoires toutes aussi surprenantes qu’abracadabrantes. Tout au long de la journée, le trio Ambiance offrira des prestations de musique jazzée alors que divers artistes offriront des ateliers et feront des démonstrations de leur art, dont la danse.

Les participants pourront aussi déguster des produits locaux. Un camion de cuisine de rue sera sur place. Il sera aussi possible d’utiliser une navette qui circulera en continu à partir du stationnement de l’usine Beaubois.