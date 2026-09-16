Le monde du doublage s'invite au Cégep Beauce-Appalaches

«Le doublage ou l'art de se prendre pour quelqu'un d'autre!», tel est le titre de la conférence que viendra livrer le comédien et doubleur, Gilbert Lachance, le jeudi 24 septembre à Saint-Georges.

Le doublage ou l'art de se prendre pour quelqu'un d'autre!, tel est le titre de la conférence que viendra livrer le comédien et doubleur, Gilbert Lachance, le jeudi 24 septembre à Saint-Georges.

Pendant plus de 35 ans, il a prêté sa voix à de nombreux personnages pour de grands studios tels que Disney et DreamWorks. Parmi les rôles qu'il a doublés figurent notamment Krusty le clown, Gru ainsi que plusieurs personnages incarnés à l'écran par Johnny Depp, Tom Cruise et Matt Damon. À travers anecdotes et démonstrations, il dévoilera les coulisses d'un métier où se rencontrent créativité, interprétation et technique.

Passionné de neurosciences, Gilbert Lachance proposera également une réflexion sur l'empathie et les émotions. À travers différents concepts liés à la communication humaine, il établira des liens entre le jeu d'acteur, l'écoute et les relations humaines. Cette conférence permettra aussi aux étudiantes et étudiants du programme Création et médias du Cégep Beauce-Appalaches de rencontrer un professionnel du milieu et de découvrir un univers qui est étroitement lié à leur formation.

L'événement, qui se tient dans le cadre des Journées de la culture, est organisé par le service socioculturel du Cégep Beauce-Appalaches, en collaboration avec les Amants de la scène et la Ville de Saint-Georges, se déroulera à compter de 19 h dans la Salle Alphonse-Desjardins du campus de Saint-Georges.

L'admission est gratuite, mais les places sont limitées. Les billets doivent être réservés auprès des Amants de la scène au 418 228-2455 ou en ligne sur la billetterie des Amants de la scène.