Les gagnants de l’édition « Il était une fois » dévoilés

Le Service des loisirs et de la culture de Ville de Saint Georges et la MRC de Beauce-Sartigan ont dévoilé les photographies gagnantes du concours Clin d'œil sur la Beauce 2026.

Les participants étaient conviés à la soirée de remise des prix tenue au centre culturel Marie-Fitzbach ce jeudi 15 octobre, qui a réuni une cinquantaine de personnes.

Sous le thème « Il était une fois », les photographes amateurs ont mis en lumière des lieux, souvenirs, personnages et traces du passé. Au total, 87 photographies ont été soumises. Parmi celles-ci, 28 ont été sélectionnées et un total de 1 400 $ en prix a été remis à quatre photographes amateurs.

Voici les lauréates et lauréats:

- Prix du Jury (400 $): Les contes d’un vieux poste | Léa-Rose Busque (Saint-Martin)

- Prix Wow (400 $): D’hier à aujourd’hui dans les ruelles | Louis Simard et Roxane Genty (Saint-Éphrem-de-Beauce)

- Prix Clin d'œil (400 $): Vieille maison de la 175e Rue | Léo Talbot (La Guadeloupe)

- Prix Coup de cœur du public (200 $): Il était une fois... Quand les fleurs chantaient | Claire Bouchard (Saint-Georges)

Expositions

La Ville de Saint-Georges et la MRC de Beauce-Sartigan félicitent l’ensemble des participants ainsi que les gagnants, et remercient chaleureusement les juges Dany Mercier, France Quirion et Jean-Marc Bilodeau pour leur précieuse collaboration. L'exposition est présentée au centre culturel Marie-Fitzbach jusqu'au 8 novembre.

Par la suite, une exposition itinérante regroupant une dizaine de ces photographies sera présentée dans différentes municipalités de la MRC de Beauce-Sartigan en 2027.

Pour la prochaine édition

Le concours Clin d'œil sur la Beauce invite dès maintenant les photographes amateurs à se préparer pour la prochaine édition qui se tiendra sous le thème « Paysages d’ici ».

Les détails du concours seront dévoilés en février prochain sur le site Web de la Ville de Saint Georges.

Cette activité est rendue possible grâce à un partenariat entre la Ville de Saint-Georges et la MRC de Beauce-Sartigan.