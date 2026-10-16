Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives
Quoi faire en Beauce du 16 au 18 octobre ?
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.
Vendredi 16 octobre
Six expositions automnales
Sous le thème Tant de choses à raconter.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 8 novembre
Évènement Nuit des sans-abri à Saint-Georges
Activité de sensibilisation à l'itinérance.
Où: Au Bercail (12165, 2e avenue) — Saint-Georges
Quand: de 18 h à 22 h
Grande marche du Défi Pierre Lavoie — Saint-Benoît-Labre
Activité pour encourager les saines habitudes de vie.
Où: Centre intergénérationnel Desjardins — Saint-Benoît-Labre
Quand: dès 18 h 15
Projection Les Petit Explorateurs
Visiter le Maroc autrement… en VR. Avec Nicole Caron.
Où: Salle SBC du Centre récréatif Desjardins — Saint-Prosper
Quand: dès 19 h
Match de hockey du DLC La Guadeloupe
Visite du Desjardins Wild de Windsor.
Où: Aréna Armand-Racine — La Guadeloupe
Quand: dès 20 h 30
Samedi 17 octobre
Six expositions automnales
Sous le thème Tant de choses à raconter.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 8 novembre
Grande marche du Défi Pierre Lavoie — Saint-Georges
Activité pour encourager les saines habitudes de vie.
Où: Espace Carpe Diem — Saint-Georges
Quand: dès 9 h
Grande marche du Défi Pierre Lavoie — Sainte-Marie
Activité pour encourager les saines habitudes de vie.
Où: Domaine Taschereau - Parc Nature — Sainte-Marie
Quand: dès 9 h
Marché d'automne à Saint-Victor
Organisé par le Cercle de Fermières. Une trentaine d'exposants sur place.
Où: Saloon Desjardins (130, rue du Parc) — Saint-Victor
Quand: de 9 h à 17 h
Match de football des Patriotes atomes
Ils accueilleront les Athlétiques de L’Ancienne-Lorette.
Où: Polyvalente Bélanger — Saint-Martin
Quand: dès 11 h
Match de football des Patriotes cadets
Ils accueilleront les Lynx de Saint-Anselme.
Où: Polyvalente Bélanger — Saint-Martin
Quand: dès 14 h
Match de football des Condors
Ils accueilleront les Lynx du Cégep Édouard-Montpetit.
Où: Campus de Saint-Georges du Cégep Beauce-Appalaches
Quand: dès 19 h 30
Dimanche 18 octobre
Six expositions automnales
Sous le thème Tant de choses à raconter.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 8 novembre
Grande marche du Défi Pierre Lavoie — Beauceville
Activité pour encourager les saines habitudes de vie.
Où: Parc de l'Île ronde — Beauceville
Quand: dès 9 h
Grande marche du Défi Pierre Lavoie — Saint-Isidore
Activité pour encourager les saines habitudes de vie.
Où: Centre municipal — Saint-Isidore
Quand: dès 9 h 45
Marché public Beauce-Centre
Tous les dimanches jusqu'au 18 octobre.
Où: Parc Mathieu — Beauceville
Quand: de 10 h à 13 h
Journée nationale de l'érable
Organisée par La Bleuetière Goulet.
Où: 2041, route 112 — Saint-Frédéric
Quand: de 10 h à 15 h
Portes ouvertes à la caserne de Saint-Isidore
Diverses démonstrations et tirage de prix.
Où: 188, rue Sainte-Geneviève — Saint-Isidore
Quand: de 11 h à 14 h
12e Fête des anges
Organisée par Parents d’Anges Beauce-Etchemins.
Où: Parc de l’île Pozer — Saint-Georges
Quand: de 13 h et 15 h 30
Cette semaine
Déjeuner-conférence de l'AQDA
Avec Lisa Poirier, directrice funéraire chez L’Éternel services funéraires.
Où: Restaurant Le Baril-Grill — Saint-Georges
Quand: Mardi 20 octobre, dès 8 h
Rendez-vous de l’entrepreneuriat Bellechasse-Etchemins
Une 8e présentation de l'événement.
Où: Chalet du Mont-Orignal — Lac-Etchemin
Quand: Mercredi 21 octobre, de 8 h à 16 h 30
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