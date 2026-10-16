Quoi faire en Beauce du 16 au 18 octobre ?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 16 octobre

Six expositions automnales

Sous le thème Tant de choses à raconter.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges

Quand: jusqu'au 8 novembre

Évènement Nuit des sans-abri à Saint-Georges

Activité de sensibilisation à l'itinérance.

Où: Au Bercail ( 12165, 2e avenue) — Saint-Georges

Quand: de 18 h à 22 h

Grande marche du Défi Pierre Lavoie — Saint-Benoît-Labre

Activité pour encourager les saines habitudes de vie.

Où: Centre intergénérationnel Desjardins — Saint-Benoît-Labre

Quand: dès 18 h 15

Projection Les Petit Explorateurs

Visiter le Maroc autrement… en VR. Avec Nicole Caron.

Où: Salle SBC du Centre récréatif Desjardins — Saint-Prosper

Quand: dès 19 h

Match de hockey du DLC La Guadeloupe

Visite du Desjardins Wild de Windsor.

Où: Aréna Armand-Racine — La Guadeloupe

Quand: dès 20 h 30

Samedi 17 octobre

Six expositions automnales

Sous le thème Tant de choses à raconter.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges

Quand: jusqu'au 8 novembre

Grande marche du Défi Pierre Lavoie — Saint-Georges

Activité pour encourager les saines habitudes de vie.

Où: Espace Carpe Diem — Saint-Georges

Quand: dès 9 h

Grande marche du Défi Pierre Lavoie — Sainte-Marie

Activité pour encourager les saines habitudes de vie.

Où: Domaine Taschereau - Parc Nature — Sainte-Marie

Quand: dès 9 h

Marché d'automne à Saint-Victor

Organisé par le Cercle de Fermières. Une trentaine d'exposants sur place.

Où: Saloon Desjardins (130, rue du Parc) — Saint-Victor

Quand: de 9 h à 17 h

Match de football des Patriotes atomes

Ils accueilleront les Athlétiques de L’Ancienne-Lorette.

Où: Polyvalente Bélanger — Saint-Martin

Quand: dès 11 h

Match de football des Patriotes cadets

Ils accueilleront les Lynx de Saint-Anselme.

Où: Polyvalente Bélanger — Saint-Martin

Quand: dès 14 h

Match de football des Condors

Ils accueilleront les Lynx du Cégep Édouard-Montpetit.

Où: Campus de Saint-Georges du Cégep Beauce-Appalaches

Quand: dès 19 h 30

Dimanche 18 octobre

Six expositions automnales

Sous le thème Tant de choses à raconter.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges

Quand: jusqu'au 8 novembre

Grande marche du Défi Pierre Lavoie — Beauceville

Activité pour encourager les saines habitudes de vie.

Où: Parc de l'Île ronde — Beauceville

Quand: dès 9 h

Grande marche du Défi Pierre Lavoie — Saint-Isidore

Activité pour encourager les saines habitudes de vie.

Où: Centre municipal — Saint-Isidore

Quand: dès 9 h 45

Marché public Beauce-Centre

Tous les dimanches jusqu'au 18 octobre.

Où: Parc Mathieu — Beauceville

Quand: de 10 h à 13 h

Journée nationale de l'érable

Organisée par La Bleuetière Goulet.

Où: 2041, route 112 — Saint-Frédéric

Quand: de 10 h à 15 h

Portes ouvertes à la caserne de Saint-Isidore

Diverses démonstrations et tirage de prix.

Où: 188, rue Sainte-Geneviève — Saint-Isidore

Quand: de 11 h à 14 h

12e Fête des anges

Organisée par Parents d’Anges Beauce-Etchemins.

Où: Parc de l’île Pozer — Saint-Georges

Quand: de 13 h et 15 h 30

Cette semaine

Déjeuner-conférence de l'AQDA

Avec Lisa Poirier, directrice funéraire chez L’Éternel services funéraires.

Où: R estaurant Le Baril-Grill — Saint-Georges

Quand: Mardi 20 octobre, dès 8 h