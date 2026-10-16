Cégep Beauce-Appalaches
Une distribution record montera sur scène au Mercredi-Étudiant
La salle Alphonse-Desjardins, du campus de Saint-Georges du Cégep Beauce-Appalaches, accueillera l’une des plus imposantes distributions de l’histoire du Mercredi-Étudiant, présenté le mercredi 28 octobre à 19 h 30.
Pas moins de 53 artistes, 26 danseuses et 11 personnes à l’animation prendront part à cette édition record.
Sur scène, treize numéros feront voyager le public d’un univers musical à l’autre. Le répertoire, inspiré notamment de Vanessa Carlton, Bruno Mars, Charlotte Cardin, Janis Joplin et Iron Maiden, fera se côtoyer pop, rock, R&B et métal.
Cette diversité se reflétera aussi dans les arrangements, où s’accorderont guitares électriques et acoustiques, pianos, synthétiseurs, basses, batteries et saxophone, entre les mains de nombreux musiciens et musiciennes. Les interprétations seront quant à elles portées par les voix de Maélie Gagné, Alexia Hébert, Tristan Boulet Dubois, Esteban Bolduc, Justine Landry, Charlie Bégin, Élisabeth Gravel, Faërie Simard, Sarah-Maude Brassard, Philippe Paquet, Élodie Gilbert, Océanne Gilbert, Ylliana Julieta Jimenez Zorilla, Philippe Robitaille, Charlotte Lambert-Deblois et Laurence Doyon.
La danse promet elle aussi un moment fort avec la troupe L’Étadâme, dirigée par Anouk Gaudet, qui réunira ses 26 danseuses dans une même chorégraphie. L’Halloween s’invitera entre les prestations, alors que 11 animatrices et animateurs présenteront des scènes humoristiques écrites par Harold Gilbert.
Pour Sébastien Hamel, qui coordonne le projet aux côtés des directeurs musicaux Laurence Castera et Daniel Bégin, cette participation record témoigne de la place qu’occupe le Mercredi-Étudiant dans la vie collégiale.
« Réunir autant de personnes sur scène et derrière le rideau pour cette édition est assez exceptionnel. Il y a énormément de talent, mais aussi beaucoup de travail derrière chaque numéro. Voir tout ce monde s’investir avec autant d’énergie, c’est ce qui fait la force du Mercredi-Étudiant », souligne-t-il.
Et pendant que les projecteurs seront braqués sur les artistes, la réalisation technique sera assurée par Jean-Pierre Bérubé, appuyés par une trentaine de bénévoles des comités technique, photo et socio qui veilleront en coulisses au bon déroulement de la représentation. La soirée sera également captée par NousTV Beauce-Appalaches en vue d’une diffusion sur ses ondes.
Les billets pour le Mercredi-Étudiant sont en vente au coût de 10 $ en ligne ici, ou à l’entrée le soir de l’événement. La population est invitée à venir applaudir la relève artistique du Cégep Beauce-Appalaches.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Le dernier spectacle aérien des Snowbirds sera diffusé en direct, vendredi
L’équipe de voltige aérienne des Forces armées canadiennes, les Snowbirds, donnera son dernier spectacle avant la mise au rencart de ses avions à réaction Tutor vendredi à Moose Jaw, en Saskatchewan. L’Aviation royale canadienne diffusera cette dernière représentation de la saison des Snowbirds en direct sur sa page Facebook à 14 heures ...LIRE LA SUITE
Les gagnants de l’édition « Il était une fois » dévoilés
Le Service des loisirs et de la culture de Ville de Saint Georges et la MRC de Beauce-Sartigan ont dévoilé les photographies gagnantes du concours Clin d'œil sur la Beauce 2026 . Les participants étaient conviés à la soirée de remise des prix tenue au centre culturel Marie-Fitzbach ce jeudi 15 octobre, qui a réuni une cinquantaine de ...LIRE LA SUITE
Quoi faire en Beauce du 16 au 18 octobre ?
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine. Vendredi 16 octobre Six expositions automnales Sous le thème Tant de choses à raconter. Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges Quand: jusqu'au 8 novembre Évènement Nuit des ...LIRE LA SUITE