Une distribution record montera sur scène au Mercredi-Étudiant

La salle Alphonse-Desjardins, du campus de Saint-Georges du Cégep Beauce-Appalaches, accueillera l’une des plus imposantes distributions de l’histoire du Mercredi-Étudiant, présenté le mercredi 28 octobre à 19 h 30.

Pas moins de 53 artistes, 26 danseuses et 11 personnes à l’animation prendront part à cette édition record.

Sur scène, treize numéros feront voyager le public d’un univers musical à l’autre. Le répertoire, inspiré notamment de Vanessa Carlton, Bruno Mars, Charlotte Cardin, Janis Joplin et Iron Maiden, fera se côtoyer pop, rock, R&B et métal.

Cette diversité se reflétera aussi dans les arrangements, où s’accorderont guitares électriques et acoustiques, pianos, synthétiseurs, basses, batteries et saxophone, entre les mains de nombreux musiciens et musiciennes. Les interprétations seront quant à elles portées par les voix de Maélie Gagné, Alexia Hébert, Tristan Boulet Dubois, Esteban Bolduc, Justine Landry, Charlie Bégin, Élisabeth Gravel, Faërie Simard, Sarah-Maude Brassard, Philippe Paquet, Élodie Gilbert, Océanne Gilbert, Ylliana Julieta Jimenez Zorilla, Philippe Robitaille, Charlotte Lambert-Deblois et Laurence Doyon.

La danse promet elle aussi un moment fort avec la troupe L’Étadâme, dirigée par Anouk Gaudet, qui réunira ses 26 danseuses dans une même chorégraphie. L’Halloween s’invitera entre les prestations, alors que 11 animatrices et animateurs présenteront des scènes humoristiques écrites par Harold Gilbert.

Pour Sébastien Hamel, qui coordonne le projet aux côtés des directeurs musicaux Laurence Castera et Daniel Bégin, cette participation record témoigne de la place qu’occupe le Mercredi-Étudiant dans la vie collégiale.

« Réunir autant de personnes sur scène et derrière le rideau pour cette édition est assez exceptionnel. Il y a énormément de talent, mais aussi beaucoup de travail derrière chaque numéro. Voir tout ce monde s’investir avec autant d’énergie, c’est ce qui fait la force du Mercredi-Étudiant », souligne-t-il.

Et pendant que les projecteurs seront braqués sur les artistes, la réalisation technique sera assurée par Jean-Pierre Bérubé, appuyés par une trentaine de bénévoles des comités technique, photo et socio qui veilleront en coulisses au bon déroulement de la représentation. La soirée sera également captée par NousTV Beauce-Appalaches en vue d’une diffusion sur ses ondes.

Les billets pour le Mercredi-Étudiant sont en vente au coût de 10 $ en ligne ici, ou à l’entrée le soir de l’événement. La population est invitée à venir applaudir la relève artistique du Cégep Beauce-Appalaches.