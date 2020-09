Sainte-Marie: une école Maribel flambant neuve dans trois ans

L'école élémentaire Maribel de Sainte-Marie-de-Beauce sera complètement reconstruite au coût de 25M $ sur un nouvel emplacement, hors de la zone inondable, dans un délai de trois ans.

C'est ce qu'a annoncé en conférence de presse, ce matin en Beauce, la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de la Madeleine, Marie-Eve Proulx, qui était accompagnée de trois députés du territoire, dont Luc Provençal et Samuel Poulin.

L'actuel bâtiment, qui date de 1956, sera complètement rasé lorsque la nouvelle école de 21 classes sera complétée dans trois « printemps « a indiqué le directeur général du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin, Normand Lessard. Le futur site n'est pas encore déterminé mais le terrain sera cédé par la Ville de Saint-Marie à titre de contribution au projet.

M. Lessard a aussi fait remarquer que cela permettra de répondre à la hausse importante de clientèle scolaire, principalement marquée sur le territoire de la MRC de la Nouvelle-Beauce.

La ministre Proulx a précisé que cela s'inscrit dans le Plan québécois des infrastructures 2020-2030 alors que près de 130 M$ pour la construction, l'agrandissement et la rénovation d'écoles seront investis dans la région de la Chaudière-Appalaches au cours des 10 prochaines années.

Elle a aussi profité de son passage pour annoncer la construction d'une école primaire de 15 classes à Saint-Charles-de-Bellechasse (18,8 M$) et l'ajout de quatre classes et d'un gymnase à l'école de l'Épervière (7,8 M$) de Saint-Agapit.