Une vidéo «vox pop» des diplômés du secondaire de la CSSBE

À l’occasion de la journée des finissantes et des finissants, le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) a célébré la fin d’un chapitre marquant pour ses 1 256 élèves diplômés du secondaire.

Pour souligner ce moment important et la fin de leur parcours, le centre a réalisé une vidéo amateure de type vox pop, mettant en vedette des élèves, ainsi que les membres du personnel les ayant accompagnés. Une vidéo qui a pour objectif être à la fois humoristique, mais également introspective sur le bout de chemin parcouru.

Plusieurs écoles ont participé au tournage: l'École des Appalaches (Sainte-Justine), l'École secondaire Veilleux (Saint-Joseph-de-Beauce), la Polyvalente des Abénaquis (Saint-Prosper), la Polyvalente Bélanger (Saint-Martin), la Polyvalente Benoît-Vachon (Sainte-Marie), la Polyvalente Saint-François (Beauceville) ainsi que la Polyvalente de Saint-Georges.

« Nos élèves sont la fierté de notre organisation. Cette vidéo témoigne non seulement de leur cheminement, mais aussi de l’engagement exceptionnel de nos équipes-écoles. C’est une belle façon sincère et ludique de leur dire bravo et merci, tout en leur souhaitant le meilleur pour la suite », a souligné le directeur général, Fabien Giguère, pour qui, cette fin d'année scolaire, marque également son départ à la retraite.

