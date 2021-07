Un succès sur toute la ligne pour le bal des finissants de l'École Jésus-Marie

Les finissants de l'école secondaire Jésus-Marie de Beauceville ont profité d'un véritable bal des finissants samedi dernier. Ces élèves étaient parmi les rares chanceux qui ont pu profiter d'un tel événement en cette année de pandémie. « On est plus que satisfait, ç’a été un succès sur toute la ligne », explique le porte-parole des organisateurs Steeve Groleau.

Rappelons qu'en mai dernier plusieurs incertitudes liées au contexte sanitaire avaient forcé la santé publique provinciale de demander aux écoles de ne pas tenir de bals de finissants en 2021. Une semaine plus tard, revirement de situation, le gouvernement du Québec annonçait que des bals pourraient être organisés à partir du 8 juillet 2021. Dans de si brefs délais, plusieurs écoles avaient décidé de ne pas organiser de bals à proprement parler et de laisser le soin à l'organisation d'un tel événement aux élèves ou aux parents d'élèves.

C'est ainsi qu'un comité organisateur formé de parents et de finissants de l'école Jésus-Marie de Beauceville s'est formé afin d'organiser rapidement l'événement.

« On n’avait même pas un mois pour organiser ce bal. C'était très court. Mais on a été chanceux, les gens qui faisaient partie du comité étaient vraiment les meilleures personnes pour s'en charger », explique Steeve Groleau du comité organisateur.

Malgré que le personnel de l'école Jésus-Marie n'était pas tenu de s'impliquer dans l'événement, plusieurs membres du personnel de l'établissement ont tout de même contribué à l'événement d'une façon ou d'une autre. Le comité organisateur pouvait ainsi compter sur le matériel disponible pour les bals précédents et sur l'expertise d'enseignants qui se chargeaient de l'organisation de l'événement dans le passé.

« Plusieurs personnes se sont greffées au fil de l'organisation, la direction de l'école, des enseignants, des parents, des religieuses, des bénévoles... Tout le monde a mis la main à la pâte », exprime Steeve Groleau.

Les finissants ont ainsi fêté leur bal sous un chapiteau décoré pouvant accueillir jusqu'à 250 personnes directement sur le terrain de l'école Jésus-Marie. Tous les éléments distinctifs d'un bal des finissants étaient là: tapis rouge, animateurs, invités d'honneurs, discours, photographe, repas, et, évidemment, la traditionnelle soirée dansante avec DJ.

« Les finissants étaient vraiment contents. Ils ont passé la soirée à nous dire « merci ». Malgré qu'ils étaient avec leurs amis et leurs parents pour fêter, ils ont pris le temps de venir nous remercier. Ils étaient fiers aussi, parce qu'ils savaient qu'ils étaient parmi les rares étudiants à profiter d'un véritable bal des finissants cette année », raconte Steeve Groleau, manifestement heureux de la réponse des finissants.

Rappelons qu'exceptionnellement pour l’occasion, la direction de la santé publique avait autorisé que le port du masque ne soit pas obligatoire. La distanciation sociale n'était pas non plus demandée. Ces derniers pouvaient également être accompagnés d’un(e) ami(e) et de leurs parents. Certaines mesures sanitaires étaient toutefois en vigueur lors de la tenue de l'événement.

Un total de 227 personnes étaient rassemblées pour ce bal des finissants à Beauceville.

Un photoreportage de l'événement sera disponible prochainement sur EnBeauce.com.