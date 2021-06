L’École Jésus-Marie de Beauceville offrira un bal à ses finissants

Une des rares institutions à tenir un tel événement en Chaudière-Appalaches, l’École Jésus-Marie de Beauceville offrira à ses étudiantes et ses étudiants un vrai bal de finissants.

C'est un comité formé de parents et de finissants qui en a pris l'initiative, à la suite de l’annonce du premier ministre François Legault, qui autorisé la tenue de ce type d'événement, à compter du 8 juillet.

Pour l'EJ-M, c'est le 10 juillet prochain, sous un chapiteau décoré pouvant accueillir 250 personnes, directement sur le site de l’institution, qu’aura lieu l’activité tant attendue. Pour l’occasion, les finissants pourront être accompagnés d’un(e) ami(e) et de leurs parents.

Au programme, il y aura l'accueil sur le traditionnel tapis rouge au son de la musique, animateurs, invités d’honneur, discours officiels, photographe, repas servi aux tables, soirée dansante avec DJ et lumières, concours avec remises de prix et plus encore.

« C’est un immense privilège offert à nos finissants, toutefois certaines consignes sanitaires devront être respectées », de dire Steeve Groleau, porte-parole du comité organisateur.

Rappelons qu'exceptionnellement pour l’occasion, la direction de la Santé publique a autorisé que le port du masque ne soit pas obligatoire et permettra aux finissants de se trouver à l’intérieur dans un périmètre de moins de deux mètres.