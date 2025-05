Gina Cloutier se lance dans la course à la mairie de Frampton

Le 8 mars est de retour. Partout, des rabais sur des produits pour femmes ou des publications qui nous souhaitent une bonne « Journée de la femme ». En moi, ça gronde. L’envie d’écrire à chaque personne et chaque compagnie qu’elles se trompent! Non! Aujourd’hui, on ne célèbre pas LA femme, mais bien le parcours des femmes du passé et les luttes ...