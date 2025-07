Saint-Benoit-Labre: Marc Cloutier vise le poste de maire

Marc Cloutier sera candidat pour le poste de maire aux prochaines élections municipales, dans l'objectif de succéder à Jean-Marc Doyon qui ne se représentera pas.

L'actuel pro-maire était élu au siège #2 depuis novembre 2021 et avait déjà été conseiller pour les mandats de 2005 à 2017.

Son but est de poursuivre le développement industriel, résidentiel et communautaire, en plus de travailler à l’amélioration continue des services offerts à la population, en considérant toujours la capacité de payer de celle-ci.

Marc Cloutier est impliqué dans sa communauté depuis plusieurs années à titre de bénévole dans divers comité et activités. De plus, il siège et a siégé sur plusieurs conseils d’administration d’organismes locaux et régionaux.