Le PQ Beauce-Nord en tournée dans les municipalités

Le Parti Québécois de Beauce-Nord amorce une tournée des municipalités de la circonscription, mais la démarche ne s'inscrit pas comme le début de la campagne électorale, en vue du scrutin d'octobre prochain.

C'est du moins ce qu'a affirmé Marie-Claude Cyr, présidente du conseil exécutif de la formation politique, lors d'un entretien avec EnBeauce.com.

«Cette tournée est l’occasion de bâtir des ponts et de renforcer notre présence sur le terrain», a expliqué la résidente de Saint-Lambert-de-Lauzon.

L’ensemble des maires et mairesses de la circonscription, ainsi que les directions générales des municipalités, ont été invités à participer à ces rencontres, qui ont débuté la semaine dernière et qui se poursuivront dans les prochains mois. Des événements destinés à aller à la rencontre de la population sont également en préparation, a-t-elle fait savoir.

Quant aux candidatures pour le comté, cela ne relève pas de l'exécutif local, a précisé Mme Cyr. Elle a indiqué que les intéressés devront soumettre officiellement leur nom au comité national du PQ, qui examinera le dossier de chacun et approuvera, le cas échéant, les postulations. S'il y a plus d'une candidature approuvée pour la circonscription, il y aura alors une assemblée d'investiture des membres pour choisir le porte-couleur à l'élection du 5 octobre.

À l'heure actuelle, personne n'est officiellement inscrit pour Beauce-Nord, et la présidente ne s'attend pas à ce que quelqu'un se manifeste «avant le mois de juillet. Et moi, je ne serai pas candidate.»

Quant aux informations qui seront recueillies durant le tournée, «ce sont des données probantes qui pourront être utiles au candidat.»

Signalons qu'outre Mme Cyr, le conseil exécutif renouvelé est composé d'Anne Quirion, Paméla Lavoie-Savard, Jacques Arsenault, Stéphanie Émond, Claude Bertrand, et Hubert Desrosiers-Pouliot.

Rappelons que lors de l'élection du 3 octobre 2022, la porte-étendard Paméla Lavoie-Savard n'avait recueilli que 1 994 voix (5,94 % du suffrage exprimé) et terminé 3e dans la course.

Par ailleurs, selon les prévisions de l'agrégateur de sondages Qc125.com, le PQ aurait obtenu 22,6% d'appui dans Beauce-Nord, loin en 2e position du Parti conservateur du Québec (46%), si l'élection avait au lieu le 14 janvier.