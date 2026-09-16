La candidate Julie Dionne en six réponses

Toutes les candidates et les candidats des circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud, en vue du scrutin du 5 octobre, ont reçu un questionnaire préparé par l'équipe des nouvelles d'EnBeauce.com. Les réponses écrites sont publiées intégralement ci-bas.

Aujourd'hui: Julie Dionne, candidate de Québec solidaire dans Beauce-Nord.

1. Quels qualificatifs définissent votre candidature?

Solidaire: mon parcours de vie est axé sur l’aide aux autres et la collaboration. Expérimentée : j’ai démarré un bureau de députée et suis impliquée en politique active depuis 2006, je connais le travail de députée et je sais représenter les autres.

Déterminée: je suis une personne qui mène ses projets à bien, et qui fait face à l’adversité avec calme et créativité.

Engagée: je m’implique pour améliorer les choses depuis mon adolescence, notamment à travers la représentation de mes collègues dans mon syndicat local, mais aussi par mon implication dans les milieux communautaires.

2. Est-ce qu'une députée dans l'opposition est utile pour sa circonscription?

Oui, elle peut porter la voix de ses concitoyens et concitoyennes contre les décisions du gouvernement en place, modifier les projets de loi pour les rendre plus conformes aux aspirations de sa circonscription, mais elle est surtout la voie d’accès des citoyennes et citoyens à l’appareil gouvernemental. Elle aide à faire cheminer les demandes et à obtenir des réponses dans les dossiers complexes.

3. Qu'est-il urgent de réaliser dans Beauce-Nord qui ne peut plus attendre?

Il faut répondre à la crise du coût de la vie, notamment en prenant des mesures pour freiner l’inflation sur l’épicerie, car c’est une dépense qui prend de plus en plus de place dans le portefeuille des gens et qu’elle est essentielle.

4. Voici cinq enjeux placés par ordre alphabétique: coût de la vie, économie, environnement, santé, tarifs américains. Repositionnez-les en fonction de vos priorités d'action.

Coût de la vie: c’est pour moi l’enjeu le plus urgent car il affecte la capacité des gens à se loger et à se nourrir. Nous devons prendre action maintenant.

Santé: le système est vraiment très abimé et plusieurs citoyennes et citoyens de Beauce-Nord n’ont pas facilement accès aux services de première ligne car il n’y a pas d’hôpital dans la circonscription. Il est urgent de réinvestir dans nos réseaux pour prendre soin de tout le monde.

Environnement: la crise climatique nous affecte malheureusement déjà, nous devons donc améliorer notre capacité à y répondre et à l’atténuer.

Économie: Il faut aider les entreprises à s’adapter aux nouvelles conditions économiques pour pouvoir continuer à contribuer à la vitalité de nos communautés.

Tarifs américains: cet enjeu me semblait couvert par celui avant lui. Les pouvoirs du gouvernement provincial sont limités en cette matière puisqu’étant dans la fédération canadienne, on ne peut avoir un gros impact sur ceux-ci.

5. Quel rôle devrait jouer le secteur privé dans la prestation des services gouvernementaux québécois?

Le plus petit possible, l’état québécois devrait préserver son expertise à l’interne pour pouvoir relever les défis qui nous attendent. De plus, la sous-traitance nous coute souvent plus cher à cause des dépassements de coûts qui finissent toujours par apparaitre.

6. Qu'est-ce qui distingue le nationalisme québécois du nationalisme canadien? Sont-ils incompatibles?

À Québec Solidaire, nous sommes souverainistes et nous souhaitons créer un nouvel état avec un réel partenariat avec les premières nations. Le nationalisme, peu importe sa forme, n’est pas une mauvaise chose. Nous faisons la promotion d’un nationalisme inclusif qui ne met personne de côté!