Carnet de campagne — Jour 20

Voici quelques dépêches en ce Jour 20 de la campagne électorale québécoise pour les circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud.

— La bataille des Poulin dans Beauce-Sud est en train de monter d'un cran, alors que le député-ministre sortant de l'Équipe Christine Fréchette est dérangé «profondément» par les propos de son principal adversaire du Parti conservateur du Québec, qui aurait méprisé les personnes âgées, les partisans caquistes et les groupes communautaires.

Samuel Poulin a émis ce commentaire à la suite d'un article de Marie-Michelle Sioui, paru ce matin dans Le Devoir, (Le candidat conservateur Jonathan Poulin a raillé les personnes âgées et les électeurs caquistes) dans lequel on apprend que le candidat d’Éric Duhaime dans Beauce-Sud aurait fait preuve d’âgisme à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux et dans une récente entrevue radio.

«L’âgisme. Le mépris envers nos aînés. Et maintenant, le jugement envers les personnes de 45 ans et plus Je refuse cette façon de faire de la politique. Parce que derrière chaque personne de 45, 55, 65, 75 ans et plus, il y a une histoire [...] Et je crois sincèrement que les Beaucerons méritent un député digne et véritablement respectueux de toutes les générations», peut-on lire dans un courriel envoyé aux médias par l'actuel détenteur du siège de la circonscription, qui cherche à se faire réélire pour un 3e mandat.

(Capture d'écran)

— La Beauce ne sera finalement représentée que par une seule candidate lors du débat électoral sur les enjeux du territoire de Chaudière-Appalaches, qui sera diffusé en direct, ce soir, sur les ondes régionales de Radio-Canada. Il s'agit de Nancy Labbé, candidate du PLQ dans Beauce-Nord. Le député-ministre sortant de Beauce-Sud, Samuel Poulin, qui devait y prendre part, a été remplacé par le député-ministre de Lévis, Bernard Drainville. Aucune raison n'a été donnée pour expliquer ce changement. Le tout sera animé par Bruno Savard, chef d'antenne du Téléjournal Québec, dès 18 h 05.

— L’organisme Culture Chaudière-Appalaches rappelle aux partis politiques que la défense des intérêts régionaux s’applique aussi à la culture et que la Chaudière-Appalaches doit avoir accès aux mêmes leviers de développement culturel que toutes les autres régions du Québec. « On ne peut pas demander aux artistes, aux organismes et aux communautés de la Chaudière-Appalaches de contribuer pleinement à la vitalité culturelle du Québec tout en leur donnant moins de moyens que partout ailleurs. Nous ne demandons pas un traitement de faveur: nous demandons que notre région puisse enfin compter sur les mêmes ressources que les autres » a affirmé Nady Larchet, présidente de l'organisme, par voie de communiqué de presse.

Elle demande aux partis politiques et aux candidates et candidats de prendre trois engagements clairs «pour corriger une iniquité historique«:

► Appuyer formellement la démarche de reconnaissance de Culture Chaudière-Appalaches comme conseil régional de la culture.

► Accorder à Culture Chaudière-Appalaches un financement équitable et récurrent, comparable à celui octroyé aux conseils régionaux de la culture ailleurs au Québec.

► Faire de l’équité interrégionale en culture une priorité et travailler activement à ce que la Chaudière-Appalaches obtienne sa juste part des investissements culturels gouvernementaux.