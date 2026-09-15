Philippe Simard propose une rétroaction citoyenne sur les cartes de zones inondables

Advenant son élection le 5 octobre, le candidat de l’Équipe Christine Fréchette dans Beauce-Nord, Philippe Simard, assure que les citoyens pourront acheminer leurs remarques et réflexions sur les tracés des cartes de zones inondables, qui sont actuellement en préparation au gouvernement du Québec.

« Je pense que ça serait important que les citoyens puissent transmettre leurs commentaires. La municipalité pourrait être le relayeur de l'information auprès des différents ministères pour faciliter l'échange et les communications entre le ministère et le citoyen, l'intermédiaire, comme on dit », a-t-il déclaré aujourd'hui, en conférence de presse au Club de golf de Beauceville.

Il a lui-même mis ce dossier sur la table, comme un des quatre engagements qu'il entend respecter pour Beauce-Nord.

Ces cartes devaient entrer en vigueur par décret gouvernemental de l'Environnement en mars dernier, mais les pressions venues notamment des municipalités touchées par cette mise à jour des mappes, a forcé Québec à retarder leur mise en application.

« Ce que j’ai vu des versions préliminaires relève du délire et de l’exagération », ne s'est pas gêné pour dire le candidat, envers la démarche qui a été entreprise par son parti. Je compte appuyer les MRC et les municipalités dans leur autonomie à désigner les réelles zones à haut, moyen et faible risque. Il est inconcevable, par exemple, qu’un commerce situé sur le boulevard Vachon-Nord à Sainte-Marie soit désigné à haut risque au même titre qu’un terrain en bordure de la rivière Chaudière. C’est un non-sens! »

Il ne connaît pas pour l'instant quels mécanismes de rétroaction suivront la révision des cartes par les administrations municipales, mais il est «essentiel» que les préoccupations des propriétaires soient exprimées, en raison des répercussions des cartes sur la valeur foncière.

Il s'est aussi fixé trois autres priorités d'intervention dans la circonscription:

— «Porter activement» le projet d’un nouveau pont à Saint-Joseph-de-Beauce auprès des autorités concernées, en étroite collaboration avec les municipalités, «afin qu’il puisse franchir les différentes étapes nécessaires à sa réalisation.»

— «Mettre les bouchées double» pour accompagner la Ville de Beauceville dans le cadre de la relocalisation de ses différents services municipaux (hôtel de ville, bibliothèque, caserne du service des incendies) dans le Centre de services municipaux et communautaires.

— Travailler de concert avec la direction régionale du ministère des Transports et de la Mobilité durable, «avec qui j’entretiens déjà d’excellents liens», pour compléter la piste cyclable dans Beauce-Centre (traverse Calway), qui est en en attente d’une approbation à la CPTAQ .

Quant aux propositions de ses adversaires, il estime que l'arrêt du développement des CPE (Parti conservateur du Québec) serait «une catastrophe», alors que le cadre financier présenté par Éric Duhaime (coupe projetée de 47 G$) ne se fera pas sans impact négatif sur les services. Enfin, l'intention du Parti libéral de Charles Milliard d'abolir le crédit d'impôt remboursable pour accès à la propriété «brisera le rêve de plusieurs.»