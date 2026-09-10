Carnet de campagne — Jour 15

Voici quelques dépêches en ce Jour 15 de la campagne électorale québécoise pour les circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud.

— La circonscription de Beauce-Nord compte un sixième candidat. Il s'agit de Pierre Lessard, un résident de Saint-Lambert-de-Lauzon, qui se lance dans la course sous la bannière de Démocratie Directe Québec. L'homme de 54 ans, qui gagne sa vie comme camionneur de livraison, estime que «ça prend du changement» au sein du gouvernement, a-t-il confié lors d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com. Ce père de famille et grand-père de trois petits-enfants avoue que, depuis deux ans, il disait à la blague dans son entourage qu'il allait se présenter. Sans être un militant de longue date de la formation politique, il s'appuie sur le principe fondamental du parti qui établit que «la démocratie est avant tout la souveraineté du peuple: aucun pouvoir ne s'exerce au-dessus de sa volonté. ». Pour l'heure, l'homme s'affaire à recueillir les signatures nécessaires au dépôt de sa candidature auprès d'Élections Québec dont la date limite est le 17 septembre. À ce moment-ci, sa stratégie de campagne n'est pas arrêtée.

(Photo tirée du site web de Démocratie Directe Québec)

— Le candidat du Parti conservateur du Québec dans Beauce-Sud, Jonathan Poulin, poursuit ses rencontres et visites sur le terrain. Mardi soir, il a rencontré les élus de la Ville de Saint-Georges pour discuter de leurs priorités. «Je les remercie pour leur temps et pour les échanges constructifs», a-t-il écrit sur sa page Facebook. Au cours du week-end, il a bifurqué dans le comté voisin pour prendre part du Fesitval des travailleurs de Saint-Joseph. Hier, visite de l'entreprise acéricole de Saint-Ludger, Équipements Lapierre, en compagnie du candidat du PCQ dans Mégantic, Jimmy Gagnon.

(Photo tirée de Facebook)

— Pour la candidate de Québec solidaire dans Beauce-Sud, Amélie Carrier, «une campagne électorale, ce n’est pas seulement parler: c’est aussi aller à la rencontre des gens, écouter leurs réalités et mieux comprendre leurs besoins», a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux. Cette semaine, elle s'est attelée à mener des rencontres avec plusieurs organismes communautaires de la région. «Ces organismes jouent un rôle essentiel: ils connaissent les réalités du terrain et répondent chaque jour aux besoins de la population», évalue-t-elle. Son programme de tournée devait aussi l'amener au campus de Saint-Georges du Cégep Beauce-Appalaches.

(Photo tirée de Facebook)

— Une journée «industrielle» de terrain, mercredi, pour la candidate du Parti libéral du Québec, dans Beauce-Nord, Nancy Labbé. Visite des installations d'Interbois à Beauceville, des Industries RBR, à Saint-Anges, et de Finium Frampton, dans la localité du même nom, «trois entreprises qui font vivre notre économie régionale», signale la candidate. Elle est aussi passée à la Résidence Le Domaine du Couvent à Vallée-Jonction. Dans les derniers jours, elle a aussi assistés aux conseils municipaux de Saint-Jules, de Saint-Séverin et de Saint-Odilo-de-Cranbourne.

(Photo tirée de Facebook)

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