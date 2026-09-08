Carnet de campagne — Jour 13

Voici quelques dépêches en ce Jour 13 de la campagne électorale québécoise pour les circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud.

— Dans une déclaration envoyée par courriel, le candidat de l'Équipe Fréchette dans Beauce-Sud, Samuel Poulin, a dénoncé «le choix délibéré» du chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, de ne pas participer à la rencontre transpartisane des leaders de parti avec la première ministre, Christine Fréchette, tenue lundi soir, portant sur les tarifs de l’administration américaine. «Chaudière-Appalaches est l’une des régions les plus touchées par les tarifs. Des tarifs qui sont réels tous les jours. Des emplois perdus et des chaînes de production qui sont arrêtées. Éric Duhaime veut vendre "la balance du pouvoir" tout en refusant de travailler avec la première ministre en place. C’est carrément indéfendable. Éric Duhaime veut des votes ici. Il ne s’intéresse pas à notre économie locale et à nos emplois.»

(Photo Sylvio Morin/EnBeauce.com - Point de presse du 3 septembre)

— À peine plus de 75 personnes environ ont accueilli le chef du Parti Conservateur du Québec, Éric Duhaime, lors d'un rassemblement partisan qui s'est tenu ce jeudi 3 septembre, au Restaurant Le Normandie Sabreur de Beauceville. La rencontre, en compagnie des porte-étendards Jonathan Poulin et Patricia Drouin, terminait une journée passée en Beauce avec des visites d'entreprises et deux annonces sur les garderies et l'immigration. À Beauceville, il a accordée une entrevue vidéo à EnBeauce.com, à bord de son autocar de campagne. ► Une journée «toute en Beauce» pour Éric Duhaime

(Photo Sylvio Morin/EnBeauce.com)

— Petite escapade du côté de Québec, lundi, pour le candidat de l'Équipe Christine Fréchette dans Beauce-Nord, Philippe Simard. Il a participé à une rencontre citoyenne avec des gens de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, en compagnie de la leader de sa formation politique, Christine Fréchette. «Une belle façon d’entendre les préoccupations du terrain et d’avoir des échanges francs avec les gens», a-t-il écrit dans sa publication Facebook.

(Photo tirée de Facebook)

— Journée dominicale du côté de Saint-Elzéar pour le candidat du Parti Québécois dans Beauce-Nord, Éric Gagnon Poulin, à l’occasion des 45e Fêtes de Chez-Nous. Il a notamment rencontré le maire, Hugo Berthiaume, (photo) qui affichait ses couleurs... sportives! «Cette campagne me permet de faire de très belles rencontres. Comme anthropologue, l’écoute et la volonté de comprendre les réalités des personnes que je rencontre sont au cœur de ma pratique. C’est quelque chose qui fait naturellement partie de ma façon de faire: être curieux, poser des questions, écouter sans jugement et chercher à comprendre les différents points de vue [...] Parce que derrière chaque candidat qui fait campagne, peu importe le parti, il y a d’abord et avant tout une personne qui a fait le choix de s’engager parce qu’elle a le désir de vous représenter et de travailler pour vous», a-t-il écrit dans sa publication Facebook.

(Photo tirée de Facebook)

— Avoir l'appui d'Américains, en ces temps de guerre tarifaire avec nos voisins du Sud, vient jeter un baume sur le niveau de tensions entre les deux pays. En tout cas, Carol et Garry Cupples n'ont pas hésité une seconde à poser des pancartes électorales du candidat du Parti libéral du Québec dans Beauce-Sud, Alvaro Peressutti, dans les environs de leur maison rurale à Saint-Ludger. Arrivés au Québec en 1976, ils se sont d’abord installés comme fermiers à Nantes, puis ont passé de nombreuses années comme enseignants, dans le réseau public et au privé. Ils vivent en Beauce depuis leur retraite en 2012.

(Photo tirée de Facebook)