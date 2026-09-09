Carnet de campagne — Jour 14

Voici quelques dépêches en ce Jour 14 de la campagne électorale québécoise pour les circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud.

— Visite de la Résidence pour aînés Sainte-Famille, à Tring-Jonction, pour le candidat du Parti Québécois dans Beauce-Nord, Éric Gagnon Poulin. Il rappelle d'ailleurs, dans une publication Facebook, que cet établissement a vu le jour grâce à AccèsLogis, un programme créé par le PQ en 1997 pour soutenir le développement de logements sociaux et communautaires partout au Québec. Ce programme a été aboli par la CAQ en 2022. «Comme directeur d’une organisation d’économie sociale en habitation, je vois chaque jour à quel point le logement social et communautaire peut faire une réelle différence dans la vie des gens et dans la vitalité de nos communautés», signale le candidat.

(Photo tirée de Facebook)

— Anecdote de campagne relatée sur Facebook par le candidat du Parti libéral du Québec dans Beauce-Sud, Alvaro Peressutti: « Ce matin très tôt, je revenais de porter mes filles à l’autobus et à la garderie à Saint-Georges. Dans l’auto j’écoute, Nancy Labbé (candidate du PLQ dans Beauce-Nord) en direct à COOL FM 103.5. J’ai fait un petit détour pour aller la saluer. Rencontre éclair, comme vous voyez je suis encore en sport, direction entraînement,avant de commencer la journée. C’est ça la conciliation travail-famille. Être papa, sportif et candidat en même temps Avec Nancy et toute l’équipe du Parti libéral du Québec, on rassemble nos forces pour réparer le Québec et bâtir la suite Un vrai plaisir de faire équipe avec toi Nancy! Parce qu’on avance plus loin quand on avance ensemble. »





(Photo tirée de Facebook)

— Pas de débat en tant que tel pour Beauce-Nord, mais plutôt un déjeuner électoral qui aura lieu le mardi 22 septembre, de 7 h à 9 h 30, au Centre Caztel de Sainte-Marie. L'événement est organisé conjointement par la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Joseph et celle de la Nouvelle-Beauce. Les participants pourront entendre les candidates et les candidats des partis représentés à l’Assemblée nationale présenter leur vision, leurs priorités et leurs engagements envers le milieu économique. Pour les infos de réservations, cliquez directement ici.

Par ailleurs, deux débats sont déjà annoncés pour la circonscription de Beauce-Sud. Le premier aura lieu le jeudi 17 septembre, de 11 h 30 à 13 h, au Centre de congrès Le Georgesville, de Saint-Georges. Il est organisé par la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Georges (CCISG), en collaboration avec les médias régionaux. C'est d'ailleurs Germain Chartier, journaliste chez EnBeauce.com, qui agira comme modérateur du débat auquel seront présents les cinq candidates et candidats officiels dans la course, L'activité est gratuite, mais le nombre de places étant limité, les personnes intéressées doivent obligatoirement s’inscrire avant l’événement afin de pouvoir accéder à la salle. Une inscription qui peut se faire en en cliquant directement ici.

La seconde tribune publique sera un débat radiophonique, le mardi 22 septembre, à compter de midi, sur les ondes de Radio-Beauce. Le tout sera présenté en collaboration avec NousTV Beauce-Appalaches. Les échanges mettront aux prises les cinq mêmes candidats.