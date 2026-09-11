Carnet de campagne — Jour 16

Voici quelques dépêches en ce Jour 16 de la campagne électorale québécoise pour les circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud.

— Deux candidats de la Beauce seront au nombre des participants du débat électoral sur les enjeux du territoire de Chaudière-Appalaches, qui sera diffusé en direct, le mardi 15 septembre, sur les ondes régionales de Radio-Canada. Il s'agit de Nancy Labbé, candidate du PLQ dans Beauce-Nord, et du député-ministre sortant de Beauce-Sud, Samuel Poulin. Le tout sera animé par Bruno Savard, chef d'antenne du Téléjournal Québec, dès 18 h 05.

(Montage tiré de Radio-Canada Info)

— Les porte-étendards du Parti Québécois dans Beauce-Nord et dans Beauce-Sud, respectivement Éric Gagnon Poulin et Angèle Bouffard, ont rencontré les porte-parole de la CDC Beauce-Etchemins, Olivier Turcotte et Sarah Rodrigue, à l'invitation de l'organisme. Les parties ont convenu que depuis plusieurs années, le Québec traverse de profondes transformations sociales qui exercent une pression sans précédent sur le milieu communautaire. Sur le terrain, les besoins sont grands, et les organismes doivent composer avec une pression croissante sur leurs équipes et leurs ressources. À cet égard, tous s'entendent pour constater que le Québec ne pourra pas relever les grands défis sociaux des prochaines années sans un milieu communautaire fort, autonome et adéquatement financé. «Le Parti Québécois a toujours été un allié du milieu communautaire et a clairement exprimé sa volonté de privilégier le financement à la mission: un financement prévisible, récurrent et la hauteur des besoins. Nous voulons aussi réduire la bureaucratie et simplifier la reddition de comptes afin que les organismes puissent consacrer davantage de temps à ce pour quoi ils existent, soit être présents auprès des personnes les plus vulnérables de notre communauté», se sont engagés à faire les deux candidats, advenant leur élection.

(Photo tirée de Facebook)

— Cette semaine, le candidat du Parti libéral du Québec dans Beauce-Sud, Alvaro Peressutti, a rencontré Francis Rancourt, directeur général du Tour de Beauce, qui est la plus ancienne course par étapes d’Amérique du Nord. Au nombre des enjeux partagés, l’absence de financement pluriannuel stable, en provenance des instances gouvernementales, qui rend la planification difficile et fragilise ce fleuron international. Le recrutement de bénévoles et la relève à la direction de la compétition sont aussi des défis constants pour l'organisation. «Le sport d’endurance, c’est un mode de vie pour ma famille et moi depuis des années. Ces événements, je m’y identifie pleinement, et c’est exactement le genre de dossier où je veux m’impliquer comme député, pour assurer leur pérennité et leur croissance. Je suis là pour que nos grands événements sportifs obtiennent la reconnaissance et le financement récurrent qu’ils méritent, et pour que la Beauce continue de rayonner partout au Canada et à l’international», a fait savoir le candidat à l'issue de sa rencontre.

(Photo tirée de Facebook)

— Grosse journée, hier, pour le candidat de l'Équipe Christine Fréchette dans Beauce-Nord, Philippe Simard, D'abord, entrevue matinale à Cool FM 103,5, suivie d’une visite chez Structures St-Joseph. Visite ensuite des résidents joselois de la Villa du Moulin (photo). En après-midi, rencontre avec plusieurs organismes communautaires de Beauce-Etchemin, en compagnie de du candidat de Beauce-Sud, Samuel Poulin. La journée s'est terminée par des discussions sur les enjeux municipaux avec les élus du conseil de Saint-Isidore.

(Photo tirée de Facebook)