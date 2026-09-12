Circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud
Carnet de campagne — Jour 17
Voici quelques dépêches en ce Jour 17 de la campagne électorale québécoise pour les circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud.
— Après être passé dans les locaux d’EnBeauce.com pour une entrevue qui sera diffusée prochainement, Jonathan Poulin, candidat du Parti Conservateur du Québec dans Beauce-Sud, est allé à la rencontre des élus de la municipalité de Saint-Ludger.
— De son côté, les candidats du Parti Libéral du Québec, Nancy Labbé et Alvaro Peressutti, sont allés à la rencontre de la CDC Beauce-Etchemins.
— Amelie Carrier, candidate pour Quebec Solidaire dans Beauce-Sud, est revenue sur le cadre financier préparé par son parti. Elle a notamment parlé de santé, du monde communautaire, d’écologie, de logement et de coût de la vie. Selon elle, la priorité est claire : “renforcer les services publics et améliorer directement les conditions de vie de la population”.
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La candidate Patricia Drouin en six réponses
Toutes les candidates et les candidats des circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud, en vue du scrutin du 5 octobre, ont reçu un questionnaire préparé par l'équipe des nouvelles d' EnBeauce.com . Les réponses écrites sont publiées intégralement ci-bas. Une entrevue vidéo, reprenant de vive voix les réponses, accompagne également ...LIRE LA SUITE
Angèle Bouffard fait connaître ses priorités dans Beauce-Sud
Soutenir les PME manufacturières, les producteurs agricoles, acéricoles et de la forêt privée; décentraliser les décisions pour donner plus de pouvoir aux régions; permettre aux aînés de vieillir chez eux en sécurité; rapprocher les services de santé de la population; aider les familles à faire face à l’augmentation radicale du ...LIRE LA SUITE