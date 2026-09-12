Carnet de campagne — Jour 17

Voici quelques dépêches en ce Jour 17 de la campagne électorale québécoise pour les circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud.

— Après être passé dans les locaux d’EnBeauce.com pour une entrevue qui sera diffusée prochainement, Jonathan Poulin, candidat du Parti Conservateur du Québec dans Beauce-Sud, est allé à la rencontre des élus de la municipalité de Saint-Ludger.

— De son côté, les candidats du Parti Libéral du Québec, Nancy Labbé et Alvaro Peressutti, sont allés à la rencontre de la CDC Beauce-Etchemins.

— Amelie Carrier, candidate pour Quebec Solidaire dans Beauce-Sud, est revenue sur le cadre financier préparé par son parti. Elle a notamment parlé de santé, du monde communautaire, d’écologie, de logement et de coût de la vie. Selon elle, la priorité est claire : “renforcer les services publics et améliorer directement les conditions de vie de la population”.