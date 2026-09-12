Nous joindre
Publicité
Élections provinciales 2026

Circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud

Carnet de campagne — Jour 17

galerie_urne_2_beauce.jpg
Photo: Élections Québec

Voici quelques dépêches en ce Jour 17 de la campagne électorale québécoise pour les circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud.

— Après être passé dans les locaux d’EnBeauce.com pour une entrevue qui sera diffusée prochainement, Jonathan Poulin, candidat du Parti Conservateur du Québec dans Beauce-Sud, est allé à la rencontre des élus de la municipalité de Saint-Ludger. 

— De son côté, les candidats du Parti Libéral du Québec, Nancy Labbé et Alvaro Peressutti, sont allés à la rencontre de la CDC Beauce-Etchemins. 

Amelie Carrier, candidate pour Quebec Solidaire dans Beauce-Sud, est revenue sur le cadre financier préparé par son parti. Elle a notamment parlé de santé, du monde communautaire, d’écologie, de logement et de coût de la vie. Selon elle, la priorité est claire : “renforcer les services publics et améliorer directement les conditions de vie de la population”. 

 

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Carnet de campagne — Jour 24
Élections provinciales 2026Publié hier à 15h00

Carnet de campagne — Jour 24

Voici quelques dépêches en ce Jour 24  de la campagne électorale québécoise pour les circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud. —  Le candidat du Parti conservateur dans Beauce-Sud, Jonathan Poulin , a passé son vendredi soir au FestiBière - Festival brassicole à Saint-Georges. Il en a profité pour prendre des photos avec ...

LIRE LA SUITE
Publicité
La candidate Patricia Drouin en six réponses
Élections provinciales 2026Publié hier à 8h00

La candidate Patricia Drouin en six réponses

Toutes les candidates et les candidats des circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud, en vue du scrutin du 5 octobre, ont reçu un questionnaire préparé par l'équipe des nouvelles d' EnBeauce.com . Les réponses écrites sont publiées intégralement ci-bas. Une entrevue vidéo, reprenant de vive voix les réponses, accompagne également ...

LIRE LA SUITE
Publicité

Contacter Salle des nouvelles