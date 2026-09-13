Circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud
Carnet de campagne — Jour 18
Voici quelques dépêches en ce Jour 18 de la campagne électorale québécoise pour les circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud.
— Le député, ministre et candidat pour Beauce-Sud de l'Équipe Christine Fréchette, Samuel Poulin, était présents à plusieurs événements cette fin de semaine. En effet, il s'est rendu à Saint-Georges pour l'ouverture du magasin Création SA, et de l'Espace Pickleball. Il était également au site de la clinique podiatrique de Saint-Georges, au souper-bénéfice de la Maison Catherine de Longpré, à la messe country de Saint-Simon-les-Mines ainsi qu'au 85 ans de Bernadette Arguin à Saint-René.
(Photos tirées de Facebook)
— Les candidats de Beauce-Nord et Beauce-Sud pour le Parti Conservateur du Québec, respectivement Patricia Drouin et Jonathan Poulin, étaient à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction, ce samedi 12 septembre, dans le cadre de la course Bacon Bowl 300.
(Photo tirée de Facebook)
— Dans Beauce-Nord, le candidat de l'Équipe Christine Fréchette, Philippe Simard, a profité de des portes ouvertes de la nouvelle caserne des pompiers de la Ville de Sainte-Marie, afin d'aller à la rencontre de ces derniers. Il a rappelé que ce projet est une réalisation importante qui a reçu une contribution de 8 M$ du gouvernement.
(Photo tirée de Facebook)
— Ce samedi 12 septembre, la candidate du Parti Libéral du Québec, Nancy Labbé, était du côté de Saint-Séverin pour profiter de la visite guidée du cimetière. Le but, mettre en lumière les résidents de la municipalité qui ont fait leur marque.
(Photo tirée de Facebook)
—Éric Gagnon-Poulin, candidat pour le Parti Québécois, est revenu sur sa visite dans l'entreprise Structures St-Joseph Ltée, pour parler notamment de la crise tarifaire et de ses conséquences.
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