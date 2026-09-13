CCNCA lance une plateforme électorale pour placer la culture au cœur de la campagne

L'organisme Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches (CCNCA) déplore le peu d'engagements concrets pris jusqu'ici par les principaux partis politiques en matière de culture, à moins de quatre semaines du scrutin provincial. L'organisation a lancé ce mercredi 10 septembre, sa Plate-forme de revendications électorales 2026 pour interpeller les formations politiques sur cet enjeu.

« La culture ne constitue pas une dépense, mais un investissement structurant pour l'identité de nos territoires et le mieux-être de nos citoyens », affirme le directeur général de CCNCA, Christian Robitaille.

L'organisme rappelle que le secteur culturel représente plus de 21 000 emplois dans la Capitale-Nationale et en Chaudière-Appalaches, et qu'il interagit avec plusieurs autres sphères de la société, dont l'éducation, la santé, le tourisme et le développement durable.

Cinq priorités soumises aux partis

La plateforme de CCNCA propose cinq grandes priorités aux formations politiques. L'organisme demande d'abord de consolider et d'indexer le financement public du secteur culturel, notamment via le CALQ et la SODEC, et d'adapter les soutiens aux réalités des régions. Il réclame aussi des budgets protégés pour les sorties scolaires et le financement d'agents de liaison entre le milieu culturel et les centres de services scolaires.

CCNCA demande également la mise en place d'un filet social mieux adapté au travail autonome précaire des artistes, un soutien accru à l'implantation d'entreprises culturelles en région, ainsi que des moyens financiers supplémentaires pour les municipalités et MRC afin de préserver le patrimoine bâti et soutenir les musées régionaux.

« Les régions disposent de talents, d'organisations, d'entreprises et de lieux culturels qui sont des piliers de leur vitalité et il faut le reconnaître. Nous devons leur donner les moyens de poursuivre leur travail, de se développer et de rayonner davantage », souligne la présidente de CCNCA, Cassandre Lambert-Pellerin.

L'organisme invite par ailleurs les candidats de tous les partis à aller à la rencontre des artistes et organismes culturels de leur circonscription.