À mi-campagne, Jonathan Poulin affirme que la mobilisation citoyenne dépasse les attentes

Jonathan Poulin en entrevue avec le chef des nouvelles d'EnBeauce.com, Sylvio Morin, pour répondre de vive voix au questionnaire électoral de notre média. La diffusion de l'entrevue est prévue le 24 septembre.

Le message commence à être difficile à ignorer. À mi-chemin de la campagne électorale, plus de 2000 pancartes de Jonathan Poulin ont déjà été distribuées à des citoyens de Beauce-Sud qui les ont demandées.

Pour le candidat du Parti conservateur du Québec, cette mobilisation constitue l’un des signes les plus concrets d’un désir de changement dans la circonscription.

« 2000 pancartes, ce sont 2000 gestes de confiance. Ce sont des citoyens qui nous disent "Je veux que ça change et je suis prêt à l’afficher devant chez moi." Pour une campagne qui n’est qu’à mi-parcours, c’est extrêmement encourageant », a affirmé le candidat par voie de communiqué de presse.

Sur le terrain, il dit constater une frustration grandissante face au coût de la vie, au poids des taxes et de la bureaucratie ainsi qu’aux difficultés auxquelles font face les familles, les entrepreneurs et les jeunes qui souhaitent accéder à la propriété.

« Les Beaucerons sont tannés de se faire dire que tout va bien. Ils savent que ça ne va pas bien quand leur épicerie coûte plus cher, quand leur maison devient inaccessible et quand l’État leur prend toujours davantage d’argent. Les gens ne demandent pas la lune. Ils demandent qu’on leur fasse confiance et qu’on leur laisse les moyens de réussir. »

Une campagne qui gagne du terrain

Jonathan Poulin affirme que l’énergie observée sur le terrain se traduit par une participation citoyenne qui dépasse les simples rencontres électorales. « Ce qui me frappe le plus, c’est le nombre de personnes qui viennent spontanément nous parler. Des gens qui veulent une pancarte. Des gens qui veulent s’impliquer. Des gens qui veulent comprendre nos propositions. Ce n’est pas seulement une campagne que nous menons : c’est un mouvement qui est en train de prendre forme. »

Le porte-étendard du PCQ dans Beauce-Sud rappelle également qu’en 2022, il avait obtenu 43,4 % des voix et terminé à seulement 428 votes du candidat élu.

« Quatre ans plus tard, nous revenons avec une équipe plus forte, une organisation mieux implantée et une mobilisation impressionnante. La victoire n’est pas acquise, mais elle est clairement à notre portée », a-t-il conclu.