Circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud
Carnet de campagne — Jour 19
Voici quelques dépêches en ce Jour 19 de la campagne électorale québécoise pour les circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud.
— En campagne électorale, faut bien se sustenter pour tenir la route! La candidate de Québec solidaire dans Beauce-Sud, Amélie Carrier, est passée par son village natal de Notre-Dame-des-Pins pour une épluchette de blé d'Inde. Et brunch dominical du côté du Manoir 66 de Saint-Victor pour la candidate du Parti libéral du Québec dans Beauce-Nord, Nancy Labbé. Miam miam!
(Photos tirées de Facebook)
— Au nombre de ses pérégrinations, la candidate du Parti Québécois dans Beauce-Sud, Angèle Bouffard, a rencontré les élus municipaux de Saint-Prosper (photo) sur les besoins de la municipalité et de la population. Elle a également fait du porte-à-porte à Saint-Robert-Bellarmin, Sainte-Aurélie et Saint-Georges Ouest. Puis, après avoir assisté au triathlon au Lac Poulin, le 12 septembre, elle a rappelé que «la prévention et l’activité physique sont des priorités de la plateforme santé du Parti Québécois. Une population active aura moins besoin de soins de santé à moyen et long terme.»
(Photo tirée de Facebook)
— Le Mouvement démocratie nouvelle (MDN) rappelle que dans le cadre de cette élection, il importe que les médias couvrent pleinement l’enjeu de la réforme du mode de scrutin. Le groupe rappelle que:
► 72 % des sièges ont été obtenus avec 41 % des voix en 2022, une distorsion majeure.
► Des régions entières sont dominées par un seul parti malgré une diversité réelle de votes.
► Les politiques publiques sont instables, puisqu’elles changent à chaque majorité artificielle.
► La parité (homme-femme) est impossible à atteindre avec le système actuel.
► La réforme est promise depuis 50 ans, sans jamais avoir été réalisée.
MDN estime que les candidates et les candidats, et leur parti respectif, doivent s'engager «à remettre cet enjeu démocratique au centre du débat public.» ► Pour info supplémentaire: democratie-nouvelle.qc.ca
(Photo tirée de Facebook)
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