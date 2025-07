Beauceville plante 5000 arbres pour sa première campagne de reboisement

La Ville de Beauceville a complété avec succès sa première campagne de reboisement en partenariat avec Arbre-Évolution, en plantant plus de 5000 arbres et arbustes dans des zones inondables.

L’initiative s’est déroulée sur dix jours en juin dernier et a mobilisé plus de 100 bénévoles, dont de nombreux élèves des écoles secondaires locales.

Le projet s’inscrit dans un plan triennal visant à convertir des terrains non constructibles en milieux forestiers adaptés pour améliorer la résilience des rives de la rivière Chaudière et absorber les eaux de surface.

« Avec les dommages liés aux inondations, nous devons adapter notre territoire pour réduire les coûts d’entretien et renforcer la résilience des berges », a expliqué Dominique Lamarre, directrice par intérim du Service de l’urbanisme et de l’environnement de Beauceville.

Arbre-Évolution, une coopérative de Chaudière-Appalaches, a apporté son expertise via son Programme de Reboisement Social et un appui financier de près de 15 000 $, provenant de partenariats avec plusieurs entreprises privées. « Nous avons bâti un modèle qui permet aux entreprises d’améliorer leur bilan socio-environnemental tout en finançant des actions directes pour l’environnement », a souligné Simon Côté, coordonnateur général d’Arbre-Évolution.

L’un des terrains a notamment été transformé en forêt nourricière communautaire avec 48 essences d’arbres fruitiers, arbustes, fines herbes et plantes médicinales.

La campagne s’est distinguée par une forte implication citoyenne. Plus de 70 élèves de la polyvalente Saint-François et de l’école Jésus-Marie ont participé aux opérations. « La bienveillance envers soi, les autres et l’environnement est un thème abordé en cours. Ce projet entrait parfaitement dans le cursus et les élèves ont été enthousiastes d’y participer », a ajouté Marie-Claude Blais, enseignante à l’École Jésus-Marie.

Le projet a également bénéficié du soutien financier d’entreprises comme Indigo Soda, Charles River Lab, Totm Exposition et la Fondation Richelieu Internationale. « Nous sommes heureux d’apporter notre contribution à ce projet rassembleur qui entraîne des bénéfices environnementaux et sociaux majeurs », a indiqué Daphné Ross, coordonnatrice marketing chez Indigo Soda.

Le maire de Beauceville, François Veilleux, a de son côté salué l’implication des partenaires et de tous les bénévoles : « La Ville tient à remercier Arbre-Évolution et ses partenaires ainsi que tous les bénévoles, qui ont à cœur leur environnement et qui ont fait de cette campagne de reboisement une vrai succès ».