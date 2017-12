Avertissement de froid extrême en vigueur pour la Beauce et les Etchemins

Un avertissement de froid extrême est actuellement en vigueur pour les secteurs de Saint-Georges, Sainte-Marie et Lac-Etchemin. Envionnement Canada a émis une alerte à ce sujet à 11 h 13 ce matin, mercredi le 27 décembre.

« De l'air arctique a fait son entrée sur le Québec », peut-on lire dans l'avis publié plus tôt aujourd'hui.

« Cette masse d'air très froid combiné aux vents vifs donne un facteur de refroidissement éolien de moins 38 à moins 44 », est-il également possible de lire dans cette alerte.

L'agence gouvernementale explique également que « le froid extrême récidivera la nuit prochaine et affectera même toutes les régions du sud du Québec incluant Montréal. »

Dans les secteurs de Saint-Georges, Sainte-Marie et Lac-Etchemin, la journée d'aujourd'hui, mercredi le 27 décembre, sera ensoleillé avec des vents d'ouest de 20 km/h. La température sera de maximum moins 20, avec un refroidissement éolien atteignant moins 33 degrés Celcius.

Ce soir et cette nuit, le ciel sera dégagé. Environnement Canada prévoit un ennuagement après minuit, suivi de faible neige intermittente avec des vents d'ouest de 20 km/h et une température de minimum moins 26. Le refroidissement éolien atteindra alors les moins 38.

Demain, jeudi le 28 décembre, est prévu de la faible neige intermittente cessant le matin. L'agence gouvernementale prévoit une alternance de soleil et de nuages par la suite, avec des vents d'ouest de 20 km/h et une température de maximum moins 20. Le refroidissement éolien sera encore une fois de moins 38 lors de cette journée.

Recommandations pour éviter les mauvaises surprises

Environnement Canada conseille aux Beaucerons et aux Etcheminois de s'habiller chaudement et de porter plusieurs couches de vêtements afin de pouvoir en retirer s'ils ont trop chaud. « La couche extérieure devrait être étanche au vent », explique l'agence gouvernementale.



Il faut également, tel que conseillé par Environnement Canada, que ces derniers surveillent les changements de coloration de leurs doigts et de leurs orteils, les douleurs, les engourdissements, les picotements ou les enflures liés au froid. « Si vous en constatez, entrez vous réchauffer », est-il inscrit dans l'avertissement de froid extrême.

Précisons qu'un avertissement de froid extrême est émis « lorsque le refroidissement éolien ou les températures très froides présentent un danger élevé pour la santé comme les engelures, l'hypothermie, etc. », selon Environnement Canada.

Environnement Canada invite les citoyens des régions touchées par l'avertissement de froid extrême à continuer à surveiller les alertes et les prévisions émises par cette dernière en consultant son site Web.