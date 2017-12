La vague de froid affectera la période des festivités du Jour de l'An

Suite à l'annonce d'un avertissement de froid extrême en vigueur pour les secteurs de Saint-Georges, Sainte-Marie et Lac-Etchemin mercredi le 27 décembre dernier, Environnement Canada a émis un nouvel avis ce matin, à 4 h 44, expliquant que « l'épisode de plusieurs jours pendant lequel le refroidissement éolien sera très élevé se poursuit ».

Environnement Canada, dans son avis publié plus tôt aujourd'hui sur son site Web, mentionne que le temps froid qui sévit présentement prendra de la vigueur dès samedi soir le 30 décembre prochain, et qu'il devrait durer encore plusieurs jours. La vague de froid devrait donc affecter la période des festivités du Jour de l'An, selon l'agence gouvernementale.

« Les températures demeureront nettement en-deçà des normales de saison au moins jusqu'au milieu de la semaine prochaine », explique cette dernière.

Environnement Canada suggère donc aux citoyens des régions touchées par la vague de froid extrême de se couvrir, car « des engelures peuvent se développer en quelques minutes sur la peau exposée au refroidissement éolien ».



Les gens sont également invités à conserver une trousse d'urgence dans leur véhicule, incluant des couvertures et des câbles de démarrage, et à prendre régulièrement des pauses pour se réchauffer s'ils travaillent à l'extérieur.

Il y aura aujourd'hui, vendredi le 29 décembre, un ennuagement et des vents allant jusqu'à 15 km/h avec une température de maximum moins 21 et un refroidissement éolien de moins 34 dans la Beauce et les Etchemins.

Ce soir et cette nuit, la température sera de minimum moins 25 avec un refroidissement éolien de moins 33. Dans la journée du samedi 30 décembre, la température sera de maximum moins 19 avec un refroidissement éolien de moins 33, et dans la nuit de samedi à dimanche, la température atteindra les minimum moins 26.

Les températures varieront ensuite entre un maximum de moins 19 et un minimum de moins 26 lors des 31 décembre et 1er janvier prochains, avec une alternance de soleil et de nuages pour la veille du Jour de l'An, et une journée ensoleillée pour le Nouvel An.

Rappelons qu'un avertissement de froid extrême est émis lorsque « le refroidissement éolien ou les températures très froides présentent un danger élevé pour la santé, comme les engelures ou l'hypothermie », tel que décrit par Environnement Canada sur son site Internet.