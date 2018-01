Des quantités de pluie « importantes » tomberont sur la Beauce et les Etchemins

Environnement Canada a émis, à 15 h 31 aujourd'hui, jeudi le 11 janvier, un avertissement de pluie en vigueur pour les secteurs de secteur de Saint-Georges, Sainte-Marie et Lac-Etchemin. L'agence gouvernementale a aussi publié une alerte concernant un bulletin météorologique spécial en vigueur pour ces mêmes secteurs plus tôt aujourd'hui, à 10 h 48.

De 25 à 40 millimètres de pluie sont prévus à partir de ce soir, jeudi, jusqu'à vendredi en fin de journée, ainsi qu'une fonte des neiges. Selon Environnement Canada, le sol gelé a une capacité réduite pour absorber cette quantité de pluie.

« Les pluies torrentielles peuvent causer des crues soudaines et une accumulation d'eau sur les routes. Des inondations sont possibles par endroits dans les basses terres », est-il possible de lire sur le site Web de l'agence gouvernementale.

Précisons qu'un avertissement de pluie est émis lorsque l'on prévoit des quantités de pluie importantes.

Il aura également, selon Environnement Canada, du temps doux et pluvieux pour terminer la semaine, et un retour du temps hivernal avec de la neige forte samedi le 13 janvier prochain.

« Une perturbation traversera le nord du Québec aujourd'hui en apportant des températures douces et de la pluie intermittente sur plusieurs secteurs de la province. La pluie sera plus soutenue ce soir, cette nuit et vendredi matin », précise l'agence gouvernementale.

Un front froid balaiera ensuite la province d'ouest en est vendredi. Au passage de celui-ci, les températures chuteront de façon marquée et la pluie se changera en neige.

En ce qui concerne la journée de samedi, « une perturbation potentiellement importante remontera la côte est américaine et laissera des accumulations importantes de neige sur le sud, le centre et l'est du Québec ».

La neige pourrait être mêlée de grésil ou de pluie verglaçante sur les secteurs les plus au sud.

Prévisions détaillées pour la Beauce et les Etchemins

Il y aura de la bruine intermittente se changeant en pluie au cours de la nuit du 11 au 12 janvier. Une accumulation de 5 millimètres est prévue pour ces secteurs, avec des vents du sud de 20 km/h. Les températures seront à la hausse pour atteindre 7 degrés au cours de la nuit.

Pour vendredi le 12 janvier, Environnement Canada prévoit des accumulations de 20 millimètres de pluie, avec des vents du sud-ouest de 20 km/h et un maximum de 10 degrés.

Dans la nuit de vendredi à samedi (12 au 13 janvier 2018), il y aura de la pluie se changeant en neige vers minuit, avec un risque de pluie verglaçante tard en soirée et après minuit. Une accumulation de neige de 5 centimètres est également prévue par l'agence gouvernementale, accompagnée de vents du nord-ouest de 20 km/h avec des rafales à 40 km/h et un minimum de moins 7 degrés.