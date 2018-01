Environnement Canada annonce de la pluie verglaçante pour la Beauce et les Etchemins

Environnement Canada a émis un bulletin météorologique spécial qui est en vigueur depuis ce matin, mercredi le 10 janvier, à 4 h 42, pour les secteurs de Saint-Georges, Sainte-Marie et Lac-Etchemin.

Selon Environnement Canada, il y aura « un peu de pluie verglaçante ce soir », et ce sera ensuite « très doux et pluvieux jeudi ». Un front chaud traversera l'ouest et le centre du Québec à partir de ce soir jusqu'à jeudi matin.

« Juste devant celui-ci, on s'attend à un peu de précipitations qui débuteront sous forme de faible neige se changeant rapidement en faible pluie verglaçante avant que le tout ne se change en pluie intermittente jeudi », peut-on lire sur le site Internet d'Environnement Canada.

« Malgré que les quantités de verglas seront faibles sur nos régions, les conditions pourraient devenir glissantes par endroits au cours de la nuit », est-il expliqué sur le site Web de l'agence gouvernementale.

Après le passage du front chaud jeudi, le mercure grimpera à des valeurs presque records sur une grande partie de la province avec des maximales entre 5 et 10 degrés Celsius. Les quantités de pluie seront toutefois faibles jeudi.

Prévisions pour la Beauce et les Etchemins

Environnement Canada annonce une journée généralement ensoleillée aujourd'hui, mercredi le 10 janvier. Il y aura un ennuagement tôt cet après-midi, avec une température de maximum moins 6.

Ce soir et cette nuit, toujours selon l'agence gouvernementale, ce sera nuageux. Il y aura de la faible neige débutant ce soir, qui se changera en pluie verglaçante intermittente après minuit. Les températures seront à la hausse pour atteindre moins 1 au cours de la nuit.

Pour demain, jeudi le 11 janvier, il y aura de la pluie ou de la bruine intermittente. Des vents provenant du sud-ouest souffleront à 20 km/h le matin, avec une température de maximum 7 degrés. Dans la nuit de jeudi à vendredi, ce sera nuageux avec 60 % de probabilité d'averses et une température de minimum 8.